TİKA, Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı - Son Dakika
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TİKA, Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı dolayısıyla 5 bin koli gıda yardımı yaptı.

28.03.2024 11:59
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

TİKA, ramazan ayında gerçekleştirilen yardımlara dair yazılı açıklama yaptı.

Yardımların Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra Kerkük, Musul ve ona bağlı Telafer ile Necef, Nasiriye, Basra, Erbil, Diyala, Süleymaniye vilayetine bağlı Kifri ve Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin koli gıda dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Telafer, Bağdat, Kerkük, Necef, Kifri, Erbil, Basra, Musul, Irak, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı - Son Dakika

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