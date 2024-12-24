TİKA, Kiev'deki Kırım Tatar Kültür Merkezini Yeniledi - Son Dakika
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TİKA, Kiev'deki Kırım Tatar Kültür Merkezini Yeniledi

TİKA, Kiev\'deki Kırım Tatar Kültür Merkezini Yeniledi

TİKA, Kiev'deki Kırım Tatarlarının kültürel merkezi onarılarak yeniden faaliyete geçti.

24.12.2024 18:46
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Kırım Tatarlarının kültürel ve dini merkezini yeniledi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi, Ukrayna Müslümanları Birliği, Ukrayna Müslüman Kadınlar Birliği gibi kurumların yer aldığı İslam Kültür Merkezi binası, hava saldırılarında hasar gördü.

TİKA tarafından yapılan onarım çalışmalarıyla bina yeniden kullanılabilir hale getirildi ve Kiev'de yaşayan Müslümanlara ibadet imkanı sunan merkezdeki mescit de yenilendi.

TİKA'nın daha önce Ukrayna Müslüman Kadınlar Birliği bünyesinde kurduğu dikiş atölyesinin de yer aldığı binanın zarar gören pencereleri, kapıları, duvarları ve aydınlatma sistemleri onarılarak yeniden faaliyete başladı.

Ukrayna'daki İslam Kültür Merkezi, Tatar Türklerinin dini ve kültürel kurumlarına ev sahipliği yaparak, Müslümanlar için ibadethane işlevi görüyor. Bu merkez, Ukrayna'daki savaş koşullarında Müslümanların dini ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli rol üstleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA, Kiev'deki Kırım Tatar Kültür Merkezini Yeniledi - Son Dakika

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