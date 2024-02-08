TİKA, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesine Teknolojik Ekipman Hibe Etti - Son Dakika
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TİKA, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesine Teknolojik Ekipman Hibe Etti

TİKA, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesine Teknolojik Ekipman Hibe Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesine 10 bilgisayar ve 10 yazıcı hibe etti. TİKA'nın uzun yıllardır Anayasa Mahkemesine destek verdiği belirtilirken, bu hibenin TİKA'nın yaptığı ilk hibe olmadığı vurgulandı. TİKA tarafından Kuzey Makedonya'da uygulanan 'Adalet Kurumları Kurumsal Kapasite Geliştirme Programları' kapsamında, Anayasa Mahkemesine teknik ekipman sağlandığı ifade edildi.

08.02.2024 15:49
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesine teknolojik ekipman hibe edildi.

Teknolojik Ekipman Hibe Töreni'ne Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Dobrila Kacarska ve TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak'ın yanı sıra Anayasa Mahkemesi ve TİKA temsilcileri katıldı.

Kacarska, TİKA'nın uzun yıllardır Anayasa Mahkemesine destek verdiğini belirterek, "(TİKA) Ajans bugün mahkemeye 10 bilgisayar ve 10 yazıcı hibe etti. Bu, Anayasa Mahkemesi için büyük bir yardımdır. Söz konusu bilgisayarlar, hem hakimlerin hem de mahkeme danışmanlarının daha hızlı çalışmasına yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Bu hibenin, TİKA'nın yaptığı ilk hibe olmadığını anımsatan Kacarska, toplantılar için kullandıkları salonun tadilat ve donanımlarının da TİKA tarafından karşılandığını vurguladı.

Kacarska, "Anayasa Mahkemesi için yaptıkları her şey için TİKA'ya çok teşekkür ediyorum. Bu başarılı işbirliğinin gelecekte de devam edeceğini umuyorum. Anayasa Mahkemesine çokça yardım ettiniz. Ülke olarak sizler Kuzey Makedonya'nın dostusunuz. Bu dostluğu birçok durumda kanıtladınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bayrak ise TİKA'nın Kuzey Makedonya'da 2005 yılından itibaren birçok alanda projeler hayata geçirdiğini ifade etti.

Projeler kapsamında ülkenin kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini dile getiren Bayrak, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda Adalet Kurumları Kurumsal Kapasite Geliştirme Programları dahilinde Üsküp Temyiz Mahkemesi, Hakim ve Savcılar Yüksek Konseyi, Yargıtay Başkanlığı, farklı illerdeki asliye mahkemeleri gibi kurumlarla ortak projeler gerçekleştirdik. Anayasa Mahkemesi de bu çerçevede bizim önemli proje partnerlerimizden birisi. 2013 yılında kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için ekipman desteğiyle başlayan işbirliğimiz, 2020 yılında içinde bulunduğumuz bu salonun tadilat ve donanımı ile devam etti. Bugün de Anayasa Mahkemesinin teknik imkanlarının geliştirilmesi kapsamında bilgisayarlar ve yazıcılardan oluşan ekipmanın teslimi için buradayız."

TİKA tarafından Kuzey Makedonya'da uygulanan "Adalet Kurumları Kurumsal Kapasite Geliştirme Programları" kapsamında, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesinde yeni istihdam edilen personel tarafından cari işlemlerin ve idari süreçlerin yürütülmesi için 10 ofis bilgisayarı ve 10 yazıcıdan oluşan teknik ekipman hibe edildi.

Kaynak: AA

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