TİKA, Moğolistan\'da Göçebe Medeniyetler Çalışması Enstitüsüne Laboratuvar Kurdu

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) bünyesinde faaliyet gösteren "Uluslararası Göçebe Medeniyetler Çalışması Enstitüsü"ne biyoarkeolojik laboratuvar kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezi Moğolistan'da olan Uluslararası Göçebe Medeniyetler Çalışması Enstitüsü'ne biyoarkeolojik laboratuvar kurularak, malzeme ve ekipman desteği sağlandı.

TİKA'nın desteğiyle enstitünün biyoarkeolojik laboratuvar odası onarılarak, laboratuvar kütüphanesine kitap rafları, toplantı masaları, akıllı tahtanın yanı sıra osteometrik tablo, yayma kumpas, kayar kaliper, mandibulometre gibi laboratuvar ekipmanları temin edildi.

Laboratuvar bünyesinde sosyo-antropoloji alanında araştırmaların yapılması için uygun ortam oluşturuldu.

Enstitü Başkanı Mönhtuul Çuluunbaatar da TİKA tarafından sağlanan desteğe yönelik, "Enstitümüzce, üye ülkeler Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'ye ayrı ayrı destek taleplerimiz iletilmişti. Türkiye'nin resmi kuruluşu TİKA bize destek verdi. Enstitümüzün faaliyetlerine büyük destekte bulunan Türkiye'ye, Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür ederim." dedi.