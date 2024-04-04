TİKA, Panama ve Moğolistan\'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), dünya genelinde yürüttüğü ramazan programları kapsamında Panama ve Moğolistan'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

TİKA'nın yazılı açıklamasına göre, Karayipler'deki program çerçevesinde Türkiye'nin Panama Büyükelçisi Gülhan Ulutekin, TİKA Meksika Koordinatörü Fatih Abdi Çetin, Panama Dışişleri Bakan Danışmanı Rocco Melillo ve beraberlerindeki Dışişleri Bakanlığı heyetiyle Panama ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında, adalarda yaşayan 100 aileye gıda kolileri teslim edildi.

TİKA tarafından hazırlanan gıda kolileri, Panama'da bulunan Guna Yala Limanı'na taşındı ve buradan da Panama ordusu tarafından adalara ulaştırıldı.

Panama Dışişleri Bakan Danışmanı Melillo, TİKA'nın adaya somut destekte bulunan ilk uluslararası kuruluş olduğunu belirtti. Melillo, Panama-Türkiye ilişkilerine katkı sağlaması nedeniyle TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Moğolistan'da da gıda paketi dağıtıldı

TİKA, Moğolistan genelinde de 1200 dar gelirli aileye gıda paketi dağıttı.

Başkent Ulanbator'a bağlı belediyelerdeki 600 ihtiyaç sahibi aileye geçen hafta gıda yardımı ulaştıran TİKA, bu hafta ise Kazak asıllı Moğol vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Bayan-Ölgiy Vilayeti, Duha Türkleri, Tuva Türkleri, Hoton Türkleri'nin yoğun yaşadıkları ilçelerde dar gelirli 600 aileye un, şeker, sıvı yağ, pirinç, erişte, çay ve kurabiyeden oluşan gıda paketi desteği sağladı.

Gıda paketleri Bayan-Ölgiy il merkezi ve Tsengel ilçesinde, Hövsöl Vilayeti Tsagaannuur ilçesi ve Uvs Vilayeti Tarialan ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gıda paketi dağıtım töreninde bir konuşma yapan Moğolistan Tuvaları Dayanışma Derneği Başkanı Ganbaatar Natsag, Moğolistan'ın batı köşesinde yer alan Tsengel ilçesinde yaşayan tüm Tuvalar adına, bu zor dönemdeki yardımları için Türk halkına ve TİKA'ya şükranlarını sundu.

Duha Türklerinden Hadbaatar Nyamdalay da "Her zaman bizi destekleyen Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür ederiz ve gelenek haline gelen gıda yardımlarında bizleri unutmadığınız için minnettarız." dedi.