TİKA Ramazan Programları Kapsamında Kudüs, Bosna Hersek ve Moldova'da Gıda Kolileri Dağıttı - Son Dakika
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TİKA Ramazan Programları Kapsamında Kudüs, Bosna Hersek ve Moldova'da Gıda Kolileri Dağıttı

TİKA Ramazan Programları Kapsamında Kudüs, Bosna Hersek ve Moldova\'da Gıda Kolileri Dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programları çerçevesinde Kudüs, Bosna Hersek ve Moldova'da gıda kolileri dağıttı. Bosna Hersek'in Trebinje kentinde tüm etnik grupların katılımıyla gıda paketi dağıtımı ve iftar programı düzenlendi. Kudüs'te ise 500 Filistinli aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi. Moldova'nın başkenti Kişinev'de ise toplamda 4 bin aileye gıda paketi ulaştırılacak.

21.03.2024 22:45  Güncelleme: 22:45
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programları kapsamında Kudüs, Bosna Hersek ve Moldova'da gıda kolileri dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun ramazan programları kapsamındaki çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, TİKA tarafından Bosna Hersek'in Trebinje kentinde tüm etnik grupların katılımıyla gıda paketi dağıtımı yapıldı ve iftar programı düzenlendi.

???????Trebinje İlçe Müftülüğü ve TİKA işbirliğiyle düzenlenen iftar programına, Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Trebinje İlçe Müftülüğü Baş İmamı Sadik ef. Fazlagic, Trebinje Belediyesi Meclis Başkanı Dragoslav Banjak, Trebinje Belediyesi Başkan Yardımcısı Drazen Boskovic, Trebinje Sırp Ortodoks Kilisesi Baş Papazı Mladen Zulovic ve çok sayıda kişi katıldı.

Trebinje İlçe Müftülüğü Baş İmamı Fazlagic, burada yaptığı konuşmada, ramazanın tüm Müslümanlar için barış, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

Fazlagic, TİKA tarafından düzenlenen iftar sofrasında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Program kapsamında TİKA, Merhamet Müslüman Yardımlaşma Derneği, Trebinje İlçe Müftülüğü ve Trebinje Sırp Ortodoks Kilisesi işbirliğiyle ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardım paketleri dağıtıldı.

Kudüs'te 500 Filistinli aileye yardım

TİKA ve Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı Kudüs İl Müdürlüğü işbirliğinde, Kudüs ve çevresinde yaşayan 500 Filistinli ihtiyaç sahibi aileye ramazan vesilesiyle temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda paketi dağıtımı yapıldı.

Sıvı yağ, salça, pirinç, şeker, un, kuru fasulye, mercimek, şehriye, reçel gibi gıda ürünlerinden oluşan yaklaşık 10 tonluk gıda paketinin dağıtımı Biddo ve Abu Diis bölgelerindeki merkezlerde yapıldı.

TİKA tarafından ayrıca yaklaşık 40 bin nüfusları olan ve yarı göçebe yaşam tarzını sürdüren Bedevi toplumuna mensup 250 ihtiyaç sahibi aileye de 5 tonluk gıda paketi desteği sağladı.

Moldova'da da ailelere yardım ulaştırılacak

Moldova'nın başkenti Kişinev'de TİKA tarafından hazırlanan gıda paketi dağıtımı, ülke genelinde toplamda 4 bin aileye ulaştırılacak.

Ramazan boyunca, güneyde Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri ve Moldova'nın ikinci büyük kenti Belts başta olmak üzere, toplam 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye daha ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda paketlerinin dağıtımı yapılacak.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Filistin, Moldova, Kudüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA Ramazan Programları Kapsamında Kudüs, Bosna Hersek ve Moldova'da Gıda Kolileri Dağıttı - Son Dakika

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