Trablusşam Mevlevihanesi Restore Edildi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde bulunan tarihi Trablusşam Mevlevihanesi'ni, restore ederek gençlik ve kültür merkezi haline getirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trablusşam Abu Ali Nehri'nde meydana gelen taşkınlar ve Lübnan'daki iç savaş nedeniyle metruk hale gelen tarihi Trablusşam Mevlevihanesi, TİKA tarafından restore edilerek orijinal görüntüsüne kavuşturuldu.

2024'te Arap Kültür Başkenti ilan edilen Trablusşam'da, mevlevihanenin yeni işleviyle hizmet vermesi amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı. Doğa şartları sebebiyle oluşan yıpranmalar giderilerek, mevlevihane gençlik ve kültür merkezi olarak kullanılmak üzere Mevlevi Mütevellisine teslim edildi.

1619'da Samsunlu Ali Paşa tarafından hac yolu üzerindeki ilim merkezi olarak kurulan mevlevihane, ünlü seyyah Evliya Çelebi tarafından 1672 yılında ziyaret edilmiş ve "limon, turunç, gül bahçeleriyle çevrili, nehre bakan dervişhaneleriyle hoş bir yapı" olarak tanımlanmıştı.