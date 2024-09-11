Trablusşam Mevlevihanesi Restore Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trablusşam Mevlevihanesi Restore Edildi

Trablusşam Mevlevihanesi Restore Edildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde bulunan tarihi Trablusşam Mevlevihanesi'ni, restore ederek gençlik ve kültür merkezi haline getirdi.

11.09.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde bulunan tarihi Trablusşam Mevlevihanesi'ni, restore ederek gençlik ve kültür merkezi haline getirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trablusşam Abu Ali Nehri'nde meydana gelen taşkınlar ve Lübnan'daki iç savaş nedeniyle metruk hale gelen tarihi Trablusşam Mevlevihanesi, TİKA tarafından restore edilerek orijinal görüntüsüne kavuşturuldu.

2024'te Arap Kültür Başkenti ilan edilen Trablusşam'da, mevlevihanenin yeni işleviyle hizmet vermesi amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı. Doğa şartları sebebiyle oluşan yıpranmalar giderilerek, mevlevihane gençlik ve kültür merkezi olarak kullanılmak üzere Mevlevi Mütevellisine teslim edildi.

1619'da Samsunlu Ali Paşa tarafından hac yolu üzerindeki ilim merkezi olarak kurulan mevlevihane, ünlü seyyah Evliya Çelebi tarafından 1672 yılında ziyaret edilmiş ve "limon, turunç, gül bahçeleriyle çevrili, nehre bakan dervişhaneleriyle hoş bir yapı" olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kültür Sanat, Gençlik, Güncel, Lübnan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trablusşam Mevlevihanesi Restore Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
19:17 Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi İşte bonservis bedeli ve maaşı Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı
18:59 Binali Yıldırım Kartal’da anjiyo operasyonu geçirdi Binali Yıldırım Kartal'da anjiyo operasyonu geçirdi
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:24 4 takım birden istiyordu Kieran Trippier’in Türkiye’ye transferi iptal oldu 4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 13:51:59. #1.13#
SON DAKİKA: Trablusşam Mevlevihanesi Restore Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement