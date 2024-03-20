TİKA, Tunus'ta 208 proje ve faaliyet gerçekleştirdi

Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'ta 12 yıldır, eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan idari ve sivil altyapıya kadar geniş bir yelpazede 208 proje ve faaliyeti hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile Tunus arasında teknik işbirliği ve kalkınma faaliyetleri yürütmek amacıyla TİKA, 2012'de ülkede çalışmalarına başladı ve 2013'te Tunus Program Koordinasyon Ofisini hizmete açtı.

Bu kapsamda TİKA, ülkenin farklı bölgelerinde eğitim ve mesleki eğitim, sağlık, idari birimlerin geliştirilmesi, tarım ve hayvancılığa destek, kültürel hayata katkı ve acil insani yardım alanlarında 208 proje ve faaliyet düzenledi.

TİKA'nın Tunus'ta idari ve sivil altyapıların güçlendirilmesi için yürüttüğü çeşitli projeler kapsamında toplam 600 motorlu araç temin edilerek yerel yönetimlere ve bakanlıklara teslim edildi.

Tunus Turizm ve Zanaat Bakanlığına bağlı Halı ve Dokumacılığı Geliştirme Merkezi bünyesinde, Türkiye'de üretilen makineler ile Tunus'un ilk halı bakım ve onarım merkezi kuruldu.

TAP Haber Ajansı ile yapılan işbirliği neticesinde ajans bünyesinde tam teşekküllü bir televizyon stüdyosu kuruldu.

Raqqada Yazma Eserleri Koruma Laboratuvarı bünyesindeki eserlerin dijitalleştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan teknik ekipmanlar temin edildi.

Dar gelirli ailelerin özel korunma ve desteğe muhtaç çocuklarına sosyal ve psikolojik destek veren Hafsia Çocuk Kompleksinin yemekhanesi ve banyoları yenilendi.

TİKA ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde yapılan "Uluslararası Polis İşbirliği Projesi" kapsamında Tunuslu 922 emniyet mensubuna Türkiye ve Tunus'ta teknik kurslar verildi. Eğitimler hala devam ediyor.

Tarım ve hayvancılık projeleri

Tunus Tarım Bakanlığına bağlı Manouba Tarım Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" bölümü oluşturulabilmesi için gerekli laboratuvar malzemesi ve ekipman temin edildi.

Tunus Ulusal Tohum Bankası tarafından ülkedeki yerel zeytin türlerinin tespiti, verimliliklerinin ölçülebilmesi ve çoğaltılarak çiftçilere dağıtılmasının hedeflendiği proje kapsamında, gerekli donanım ve malzemeler TİKA tarafından temin edildi.

Beni Khadeş ilçesinde geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan çiftçilerin desteklenmesine yönelik bir traktör ve ihtiyaç duyulan donanım malzemeleri ile toplam 6 bin incir ağacı fidesi Al-Baraka kooperatifi üyesi 150 çitçiye dağıtıldı.

Eğitim Projeleri

2012-2023 döneminde eğitim alanında 25 eğitim projesini hayata geçiren TİKA, Tunus'un farklı bölgelerinde toplam 12 okula eğitim araç gereçleri, ekipman ve kırtasiye malzemeleri temin etti.

Tunus'ta Türkçe öğrenimini de destekleyen TİKA, 2016'da Tunus Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde, 2019'da da Susa Pilot Lisesinde, Hayrettin Paşa tarafından kurulan Sadikiye Lisesinde ve Tunus Savunma Bakanlığı Yabancı Diller Okul Komutanlığında Türk Dili ve Multimedya Sınıfları kurdu.

Tunus'un ve İslam dünyasının en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Zeytune Üniversitesi kütüphanesinde dijital altyapı ile desteklendi.

Tunus Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığına bağlı Monastir Bilim Merkezine, modern imkanlarla hizmet verebilmesi amacıyla destek sağlandı.

Tunus Turizm Meslekleri Eğitim Ajansına bağlı iki eğitim merkezinde bilgi teknolojileri sınıfları oluşturuldu.

Ulusal Çocuk ve Gençlik Bilişim Merkezi kurulan stüdyoda çocuk ve gençlere yönelik fotoğrafçılık, video kayıt ve montaj, kısa metrajlı film çekimi, basın ve iletişim alanlarında eğitim imkanı sağlanmış oldu.

Sfaks Formasyon Merkezinde yılda 100 öğrencinin güneş enerjisi sistemleri üzerine eğitim alabileceği bir laboratuvar kuruldu.

Sosyal projeler

Yerel Korba Engellileri Destekleme Derneği ve Nabil Zihinsel Engellilere Yardım Derneğine, psikomotor gelişim için gerekli pedagojik materyaller, oyuncaklar ve ekipmanlar temin edildi.

Bakıma muhtaç bebekler için hizmet veren Dar Essebil Anne ve Çocukları Koruma Derneği Yetimhanesinin banyo ve mutfak alanları yenilenerek modern standartlara kavuşturuldu.

Menzelbuzelfa Zihinsel Engellilere Yardım Birliği Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan pastacılık atölyesi sayesinde hafif engelliler mesleki eğitim alarak üretime katılma ve gelir elde etme fırsatı bulacak.

Ayrıca Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Tunus Sağlık Bakanlığına tam teçhizatlı bir ambulans teslim edildi.