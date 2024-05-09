TİKA, Tunus'taki Yüksek Müzik Enstitüsüne Radyofoni ve Ses Yönetim Stüdyosu kurdu - Son Dakika
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TİKA, Tunus'taki Yüksek Müzik Enstitüsüne Radyofoni ve Ses Yönetim Stüdyosu kurdu

TİKA, Tunus\'taki Yüksek Müzik Enstitüsüne Radyofoni ve Ses Yönetim Stüdyosu kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'taki Yüksek Müzik Enstitüsü bünyesinde kullanılmak üzere Radyofoni ve Ses Yönetim Stüdyosu kurdu. Açılışa Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi, Tunus Yüksek Öğretim Bakan Yardımcısı ve yerel yetkililer katıldı. Stüdyo, öğrencilerin becerilerini geliştirecek ve istihdam imkanlarını artıracak. TİKA, Tunus'ta bugüne kadar 250'ye yakın proje ve faaliyet gerçekleştirdi.

09.05.2024 14:12
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yüksek Müzik Enstitüsüne "Radyofoni ve Ses Yönetim Stüdyosu" kurdu.

Başkent Tunus'un güneyinde yer alan sahil kenti Susa'daki Yüksek Müzik Enstitüsü bünyesinde kullanılacak stüdyonun açılışına, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus Yüksek Öğretim Bakan Yardımcısı Ahmet Şeyh el-Arabi, Susa Üniversitesi Rektörü Lütfi Bin Kasım, Susa Yüksek Müzik Enstitüsü Müdürü Faher Hakima, Tunus TİKA Koordinatörü Ali Fuat Cebeci ve yerel yetkililer katıldı.

Büyükelçi Demircan stüdyonun açılışında yaptığı konuşmada, "Bu proje müzik enstitüsünün öğrencileri için olduğu kadar Tunus gençliği için de önemli. Türkiye ile Tunus arasında her düzeyde ilişkinin gelişmesine neden olan bu projeleri hayata geçirmekten dolayı büyük kıvanç duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte de ikili ilişkileri sağlamlaştıracak projelerde yer almaktan ve destek vermekten geri durmayacağız." dedi.

Susa Yüksek Müzik Enstitüsü Müdürü Hakima da AA muhabirine yaptığı açıklamada, stüdyoyu öğrencilerin kullanacağını ve bu projenin üniversite tarihine bir başarı hikayesi olarak katkı sunacağını söyledi.

Projenin başlangıçta eğitim amaçlı olduğunu vurgulayan Hakima, şunları kaydetti:

"2017 yılından bu yana üniversite bünyesinde bir radyo kurma çabası içerisindeydik. Özellikle görme engelli öğrencilere yönelik yüksek teknolojili ekipman ve malzemeyle kurulan stüdyoda profesyonel bir radyo istasyonunun ihtiyaç duyduğu her şey mevcut. TİKA'ya üniversitemize kazandırdığı stüdyo için teşekkür ediyoruz."

"TİKA'nın Tunus'ta kurduğu 3. profesyonel stüdyo"

TİKA Tunus Koordinatörü Cebeci deSusa Yüksek Müzik Enstitüsüne kurdukları Radyofoni ve Ses Yönetim Stüdyosu'nun öğrencilerin eğitimine büyük destek sağlayacağını belirtti.

Cebeci, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün açılışı için bulunduğumuz Susa'daki stüdyo, TİKA'nın Tunus'ta kurduğu 3'üncü profesyonel stüdyo. Daha önce Tunus resmi ajansı (TAP) ile Tunus Ulusal Çocuk ve Gençler için Bilişim Merkezi bünyesinde birer stüdyo kurmuştuk. Ancak bu projeyi anlamlı kılan unsurlardan birisi temin etmiş olduğumuz özel ekipmanlar vasıtasıyla bu stüdyodan görme engelli bireylerin de faydalanacak olması."

TİKA Tunus Koordinatörü Cebeci, kurum olarak toplumun dezavantajlı gruplarının desteklenmesine yönelik faaliyetlere özel öncelik verdiklerini belirtti.

Stüdyoda sanal ortamdan radyo yayını da yapılabileceğini vurgulayan Cebeci, enstitünün fiziki teknik kapasitesini geliştiren stüdyonun, öğrencilerin becerilerini geliştireceğini ve istihdam piyasasındaki iş imkanını artıracağını söyledi.

TİKA Tunus Ofisinin verilerine göre, bu ülkedeki faaliyetlerine 2012'de başlayan TİKA, başta eğitim olmak üzere bugüne kadar toplam değeri 50 milyon doların üzerinde olan 250'ye yakın proje ve faaliyet gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA, Tunus'taki Yüksek Müzik Enstitüsüne Radyofoni ve Ses Yönetim Stüdyosu kurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİKA, Tunus'taki Yüksek Müzik Enstitüsüne Radyofoni ve Ses Yönetim Stüdyosu kurdu - Son Dakika
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