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TİKA ve Türk Kültür ve Miras Vakfı, uluslararası işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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TİKA ve Türk Kültür ve Miras Vakfı, uluslararası işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türk Kültür ve Miras Vakfı, kültür, miras, eğitim, bilim, sanat, zanaat ve kalkınma yardımları alanlarında uluslararası işbirliğinin etkinliğini, etkisini, verimliliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. İmzalanan anlaşma ile iki kurum, bilgi birikimlerini birleştirerek Türk kültür ve mirasının korunması, restore edilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapacak, seminerler, çalıştaylar, konferanslar, sergiler düzenleyecek ve geleneksel sanatlar ve zanaatlar konusunda ortak faaliyetlerde bulunacak.

TİKA ve Türk Kültür ve Miras Vakfı, uluslararası işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı
17.01.2024 - 13:45,  Güncelleme: 13:46
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türk Kültür ve Miras Vakfı, kendi çalışma alanlarındaki bilgi birikimlerini, tecrübelerini, uzmanlıklarını ve iletişim ağlarını birleştirerek kültür, miras, eğitim, bilim, sanat, zanaat ve kalkınma yardımları alanlarında uluslararası işbirliğinin etkinliğini, etkisini, verimliliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

TİKA'nın Ankara'da bulunan hizmet binasında gerçekleşen imza töreninde, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova hazır bulundu.

Kayalar, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın öyküsünün aslında Türk dünyasının öyküsüyle de eş bir kurum olduğunu belirterek, "Bizler, Türk devletlerinin bağımsızlık kurulmasının hemen sonrası kurulmuş ve ilk ofislerimizi de bağımsız Türk devletlerinde açmış bir kuruluşuz ve Türk dünyasının yeri bizim için bu manada çok ayrı ve yaklaşık 30 senedir de Türk dünyası için sahada çok değerli işbirlikleri yapıyoruz." dedi.

TİKA'nın ilk restorasyon projesinin Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinin restore edilme projesi olduğunu hatırlatan Kayalar, Türk Kültürü ve Miras Vakfıyla yapacakları çalışmaların çok değerli olacağını söyledi.

Kayalar, kurumunun bundan sonraki dönemde de Türk dünyasının diğer uluslararası kuruluşlarıyla güçlü şekilde sahada olmayı, Türk dünyasına hizmet etmeyi sürdüreceğini aktardı.

Raimkulova da imzalanan anlaşmanın gelecekte hedefledikleri büyük amaçlara ulaşmak açısından verimli katkı sağlayacağını düşündüğünü ve önlerinde güzel çalışmaların olacağını belirtti.

TİKA ile Türk Kültür ve Miras Vakfı, imzalanan mutabakat zaptıyla, iki kurum kendi çalışma alanlarındaki bilgi birikimlerini, tecrübelerini, uzmanlıklarını ve iletişim ağlarını birleştirerek kültür, miras, eğitim, bilim, sanat, zanaat ve kalkınma yardımları alanlarında uluslararası işbirliğinin etkinliğini, etkisini, verimliliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla işbirliği yapmayı kabul etti.

Mutabakat zaptıyla Türk kültür ve mirasının korunması, restore edilmesi ve geliştirilmesi konularında bilimsel araştırmalar yapılması ve uzman yetiştirilmesi, belirtilen amaçlara uygun olarak seminer, çalıştay, konferans, kongre, alan çalışması ve sergi düzenlenmesi; etkinlikler organize edilmesi, bilimsel dergi ve yayınlar hazırlanması öngörülüyor.

Ayrıca, Türk halklarının geleneksel sanatlarının ve zanaatlarının korunması, yaşatılması ve desteklenmesi için ortak faaliyetlerde bulunulması planlanıyor.

Merkezi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türk Kültür ve Miras Vakfı, üye ülkelerde Türk mirasının korunması için, ayrıca üçüncü ülkelerle ortaklık ve işbirliği çerçevesinde projelerin hayata geçirilmesi yönünde faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA
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