TikTok CEO\'sundan Yüksek Mahkeme Tepkisi

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TikTok CEO'su Zi Chew, TikTok topluluğunu zengin ve canlı bir yer haline getiren TikTok topluluğuna teşekkür ederek, platformun bir yaratıcılık ve keşif mekanı olarak canlılığını sürdürmesini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

LOS ANGELES, 18 Ocak (Xinhua) -- TikTok CEO'su Zi Chew, ABD Yüksek Mahkemesi'nin TikTok'a yönelik yasağı onaylayan kararına tepki olarak önümüzdeki yıllarda "platformun gelişmesini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını" söyledi.

Chew, cuma günü yayımladığı "Yüksek Mahkeme Kararına Yanıtımız" başlıklı yaklaşık 1,5 dakikalık videoda Yüksek Mahkeme kararı ve bu kararın 170 milyonu aşkın Amerikalı kullanıcıyı nasıl etkileyeceği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Chew, şirketin ve kullanıcılarının popüler platformu her gün kullanan "170 milyonu aşkın Amerikalı için anayasal ifade özgürlüğünü korumak için mücadele verdiğini" belirtti.

Chew, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın, uygulamanın ABD'de kullanılabilmesini sağlamaya yönelik bir çözüm bulmak için TikTok'la çalışma sözü verdiğini hatırlattı.

Chew, "Platformumuzu gerçekten anlayan bir başkanın desteğini almaktan minnettarlık ve memnuniyet duyuyoruz; kendisi de düşünce ve bakış açılarını ifade etmek için TikTok'u kullanarak dünyayla irtibat kurmuş ve süreçte ürettiği içerikleri 60 milyardan fazla görüntülenme almıştır" dedi.

TikTok topluluğunu zengin ve canlı bir yer haline getiren Amerikalı kullanıcılara da teşekkür eden Chew, platformun bir yaratıcılık ve keşif mekanı olarak canlılığını sürdürmesini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını sözlerine ekledi.

ABD Yüksek Mahkemesi, cuma günü erken saatlerde açıkladığı kararla TikTok'un bir ABD şirketine satılmasını, aksi takdirde Trump'ın yemin etmesinden bir gün önce pazar gününden itibaren yasaklanmasını öngören bir yasayı onaylamıştı.

Chew'in videosunun çevrimiçi olarak yayımlanmasının ardından milyonlarca kişi TikTok'a bağlılıklarını ifade etti ve yapılan on binlerce yorumda şirkete olan desteklerini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden Nisan 2024'te ulusal güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek TikTok'un bağlı olduğu ByteDance şirketinin sadece 270 gün içinde TikTok'u satmasını zorunlu kılan bir yasa çıkarmıştı. Şirket bu karara uymazsa, yasa uyarınca, Apple ve Google gibi uygulama mağazası sahiplerinin 19 Ocak 2025'ten itibaren TikTok'u platformlarından kaldırması gerekiyor.