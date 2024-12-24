Tilki, Ekmekleri Çukura Gömüyor

Bolu'da tilkinin bahçeye bırakılan ekmekleri çukura gömmesi cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Seben ilçesi Korucuk köyü yaylasında yiyecek arayan tilkiyi gören Durmuş Karakaya, evinin bahçesine poşet içinde ekmek bıraktı.
Tilki, ağzıyla aldığı ekmekleri bahçede ve evin çevresinde kazdığı çukurlara gömdü.
Tilkinin poşetten aldığı ekmekleri çukura gömmesi, Karakaya tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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