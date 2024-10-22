Tim Cook'un Çin Ziyareti: Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika
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Tim Cook'un Çin Ziyareti: Yapay Zeka Vurgusu

Apple CEO'su Tim Cook, Çin'de yapay zeka hizmetleri entegre etme hazırlıklarıyla önemli etkinlikler gerçekleştirdi.

22.10.2024 18:47
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ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, akıllı telefon modeli iPhone'larda yapay zeka hizmetlerini entegre etmeye hazırlandığı bir dönemde şirket için önemli bir pazar olan Çin'i ziyaret etti.

Cook, Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki kişisel hesabından Pekin'deki faaliyetlerine ilişkin paylaşımlar yaptı.

Çinli fotoğrafçı Çın Man ile Pekin sokaklarında dolaşarak Apple'ın yeni akıllı telefon modeliyle fotoğraflar çektiren Cook, Şunyi ilçesinde bir çiftlikte Çin Ziraat Üniversitesi ve Cıciang Üniversitesinden öğrencilerle tarımda etkinlik ve sürdürülebilirlik için dijital teknolojilerin kullanıma ilişkin uygulamalara tanıklık etti.

Cook, Vangfucing semtindeki Apple mağazasını ziyaret ederek çalışanlarla ve müşterilerle vakit geçirdi.

Yapay zeka hizmetleri

Cook'un ziyaretinin, Apple'ın "Apple Intelligence" adıyla, üretken yapay zeka hizmetlerini akıllı telefonlar ve diğer cihazlara entegre etmeye hazırlandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

Çin, ağustos ayında şirketin bilanço toplantısında, yapay zeka özelliklerini Çin ve Avrupa Birliği ülkelerinde piyasaya sunmadan önce ilgili mevzuatı detaylı olarak anlamaları gerektiğini vurgulamıştı.

Çin'de düzenleyici kurumlar, bu yılın ilk 8 ayından 188 üretken yapay zeka hizmetinin kullanılmasına onay verirken bunların tamamı Çin ana karasındaki şirketler tarafından geliştirildi.

Cook'un programında resmi temas olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Apple'ın patronu bu yıl Çin'i ikinci kez ziyaret etti. Cook, daha önce mart ayında, Çin Kalkınma Forumu'na (CDF) katılmak üzere Çin'e gelmiş, forum marjında ABD'den iş insanlarıyla birlikte Başbakan Li Çiang ile görüşmüştü.

Tim Cook, Cing'an ilçesindeki Apple mağazasının açılışına katılmış, mağaza şirketin Çin, Hong Kong, Makau ve Tayvan'ı içeren "Geniş Çin" bölgesinde açtığı 57. mağaza olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tim Cook'un Çin Ziyareti: Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika

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