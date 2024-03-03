TİMBİR ve BHA\'nın İzmir temsilciliği açıldı

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Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) ve Birlik Haber Ajansı'nın (BHA) İzmir temsilciliği açıldı.

TİMBİR'den yapılan açıklamaya göre, açılışta konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, internet haberciliğinin en önemli haber alma özgürlük alanlarından biri olacağını belirtti.

İnternet haberciliğinin hak ettiği yere ulaşması için gayret gösterdiklerini kaydeden Kırkpınar, TİMBİR ve BHA'ya başarı diledi.

TİMBİR Genel Başkanı Süleyman Basa da bine yakın üyeleri olduğunu ifade ederek, "TİMBİR 81 ilde ve hemen hemen Türkiye'nin her ilçesi ile 25 ülkede temsilcisi olan bir sistem. Ana amacımız Türkiye'de dezenformasyonu azaltmak. Bizim mottomuz, 'dayanışma, dezenformasyondan güçlüdür'. Birlikte hareket ederek dezenformasyonu yok edebiliriz." diye konuştu.

TİMBİR Genel Başkanvekili Rifat Sait ise bu birlik içerisinde tüm internet medyasını bir araya getirdiklerini aktararak, yanlış bilgilerin yayılmamasını vazife edindiklerini ifade etti.

Açılışa eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, bazı siyasi partilerin İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.