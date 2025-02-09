Timsah içinde bulunan insan kalıntıları

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SİDNEY, 9 Şubat (Xinhua) -- Avustralya'nın Queensland eyaleti polisi, Uzak Kuzey Queensland'daki Aurukun'da kaybolduğu bildirilen 60 yaşındaki bir adam için yapılan arama çalışmaları sırasında, içinde insan kalıntılarının olduğu bir timsah bulduklarını duyurdu.

Cuma gecesi Watson Nehri kıyısında tespit edilen timsah, polis ve yaban hayatı görevlileri tarafından öldürüldü. Cumartesi sabahı yapılan adli tıp testleri sonucunda timsahın içinde insan kalıntılarına rastlandı.

Kalıntıların kime ait olduğunu belirlemek için daha fazla test yapılacağını belirten polis, kayıp kişinin ailesi ile yerel konseye bilgi verildiğini ifade etti.

Queensland Polisi 1 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kayıp olduğu bildirilen kişinin en son 30 Ocak günü öğle saatlerinde evinden çıkarken görüldüğünü ve o zamandan beri kendisinden haber alınamadığını duyurdu. Söz konusu kişinin balık tutmak için Ward, Watson ve Archer nehirlerinin ağzına gittiğine inanılıyor.

Polis, Eyalet ve Acil Servis gönüllüleri, aralarında bir helikopter ve drone'un da bulunduğu hava araçları ile bir yaban hayatı korucusu arama çalışmalarına yardımcı olmak üzere bölgeye konuşlandırıldı.