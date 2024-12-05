TIMSS 2023: Türkiye Math ve Fen'de Zirveye Koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TIMSS 2023: Türkiye Math ve Fen'de Zirveye Koşuyor

Le Monde, Türkiye'nin eğitim başarılarındaki artışı öne çıkararak Fransa'nın geride kaldığını belirtti.

05.12.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız gazetesi Le Monde, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşunca 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği ve Türkiye'nin artan başarı trendiyle dikkat çekerek ön sıralara yerleştiği, Fransız öğrencilerin ise kıta ülkelerinin en gerisinde kaldığı TIMSS 2023 sonuçları sebebiyle ülkenin eğitim sistemini eleştirdi.

TIMSS 2023 sonuçları, tüm dünya ile eş zamanlı olarak dün açıklandı. Türkiye'nin matematik ve fen alanında gelişme gösteren 5 ülkeden biri olduğu değerlendirmeye 50'ye yakın ülkeden öğrenciler katıldı.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Türkiye'nin 4. sınıf matematik alanında Avrupa ülkeleri arasında 2. sırada bulunduğu ancak Fransa'nın bu alanda Avrupa kıtasının en gerisinde kaldığı sonuçları ele aldı.

Le Monde, Fransa'nın sosyal eşitsizlikler konusunda da "şampiyon" olduğunu belirtti

Fransa'nın 4. sınıf matematik alanında Avrupa'da en kötü ortalamaya sahip olduğu ifade edilen haberde ülkenin sosyal eşitsizlikler konusunda da "şampiyon" olduğu belirtildi.

4. sınıflarda kız ve erkek öğrencilerin matematik ortalamaları arasında 23 puanlık fark bulunduğuna işaret edilen haberde, bu ayrımın 2015 ve 2019 yıllarındaki TIMSS sonuçlarına göre daha da açıldığı kaydedildi.

8. sınıflarda kız ile erkek öğrenciler arasındaki en büyük puan farkının Avrupa Birliği'nde (AB) en yüksek Fransa'da olduğuna işaret edilen haberde ülke, ayrıca "cinsiyet eşitsizliğinin şampiyonu" olarak nitelendi.

Le Monde'un haberinde bunlara ilaveten 8. sınıflarda matematik alanında "en avantajlı" ve "en dezavantajlı" öğrenci arasındaki puan farkının, ortalamanın çok üstünde yer alarak 81 olduğu, Fransa'nın "toplumsal kökene" dayalı eşitsizlikte de başı çektiği vurgulandı.

Fransa, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında 2. sırada yer aldığı fen bilimleri alanında da Belçika ve Şili'den sonra en kötü ortalamaya sahip ülke oldu.

Türkiye, 8. sınıf fen alanında 433 olan puanını 2023'te 530 puana çıkarırken sıralamasını da 44 ülke arasında 7'nciliğe yükseltti. Yine aynı sınıf düzeyinde 18 OECD ülkesi arasında ise 4. sırada yer aldı.

Türkiye, ayrıca 4. sınıf fen alanında Avrupa ülkeleri arasında ilk, matematik alanında da 2'nci sıraya yerleşti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Le Monde, Türkiye, Eğitim, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIMSS 2023: Türkiye Math ve Fen'de Zirveye Koşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
17:53 Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
22:56 Suriye’de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi Suriye'de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi
22:53 Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi
22:53 Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 18:20:44. #1.11#
SON DAKİKA: TIMSS 2023: Türkiye Math ve Fen'de Zirveye Koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.