Tinubu: Nijerya G20'de Afrika'nın Sesini Güçlendirecek

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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, "Nijerya, G20'ye katılarak Afrika'nın çıkarlarını daha etkin bir şekilde temsil etmek istiyor." dedi.

Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Tinubu, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen Nijerya-Güney Afrika İki Uluslu Komisyonu'nun (BNC) 11'inci oturumuna katıldı.

Tinubu burada yaptığı konuşmada Nijerya'nın, Güney Afrika ve Afrika Birliğinin yanında kıtanın sesini G20'de ve küresel ölçekte güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, "Nijerya, G20'ye katılarak Afrika'nın çıkarlarını daha etkin bir şekilde temsil etmek istiyor." dedi.

Ayrıca Tinubu, Güney Afrika hükümetini, kıtanın ekonomik ve siyasi çıkarlarını desteklemek için sahip olduğu konumu daha aktif bir şekilde kullanmaya çağırdı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 1 Aralık itibarıyla G20 ülkeleri grubunun dönem başkanlığını Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva'dan devralmıştı.