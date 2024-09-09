Narin Güran için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Narin Güran için yürüyüş düzenlendi

Narin Güran için yürüyüş düzenlendi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Örgütü, Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran için yürüyüş düzenledi.

09.09.2024 21:41
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(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Örgütü, Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran için yürüyüş düzenledi.

TİP Ankara İl Örgütü, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran için Ankara Madenci Anıtı'ndan Kuğulu Park'a yürüyüş düzenledi.

TİP adına yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Narin Güran'ın kaybolduğu ilk andan itibaren, hep aynı soruyu sorduk, 'Küçücük bir köyde, 1 saatte 8 yaşında bir çocuk nasıl kaybolur? Narin Güran nerede?' Aradan günler geçti, ne bir haber aldık ne de yetkililerden tatmin edici bir açıklama. Üstelik olaya yayın yasağı getirildi. Çocuk ve kadın ölümlerinde katillerin korunmasını Rabia Naz'dan, Ensar Davası'ndan, Aladağ'da yanan kız çocuklarından biliyorduk. Bu yüzden Narin'in kaybolduğu her gün, daha yüksek sesle sorumuzu yineledik, 'Narin Güran nerede?' 19 gün sonra Narin'in cansız bedeni bir torbanın içinde nehir kenarına atılmış halde bulundu. Yine bir çocuğumuzu, hayatının baharına bile ulaşamadan kaybettik.

Acımız büyük ama adaletin sağlanıp sağlanmayacağına, bu cinayetin tüm sorumlularının tespit edilip gerekli cezaları alıp almayacağına dair endişemiz daha da büyük. Çünkü Narin'in cesedi, güvenlik güçlerinin yoğun şekilde bulunduğu bir bölgede, tam üç kez aranmış olmasına rağmen 19 gün sonra bulundu. Çünkü Narin'in ölümünden sorumlu olanların Hizbullah tarikatıyla bağlantılı olduğuna dair iddialar var. Çünkü Diyarbakır AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu, 'Narin'in öldürülmesinde kimlerin parmağı varsa hepsini tek tek cezalandıracağız' demek yerine daha Narin'in cesedi otopsi bile yapılmamışken çıkıp, 'Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır' diye açıklama yapma cüretini gösterdi. AKP hükümetine soruyoruz, Narin Güran'ın katilleri nerede? Bu yayın yasağı neden getirildi? Katiller neden hala bulunamadı? Halktan neyi saklıyorsunuz?

Biz artık çocukların ve kadınların kirli aile ilişkileri, tarikatlar ve aşiret yasaları nedeniyle hayatlarını kaybetmelerini kabul etmiyoruz. Bir çocuğun daha tarikat, aşiret ve devlet üçgeninde kaybolmasına izin vermeyeceğiz! Hepimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Politika, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

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