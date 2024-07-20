TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Pendik Halk Pazarı'ndan iktidara seslendi - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Pendik Halk Pazarı'ndan iktidara seslendi

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Pendik Halk Pazarı'nda emekli maaşlarına yapılan 2 bin 500 liralık zamma tepki göstererek iktidara seslendi. Baş, halkın sırtında yüksünenin iktidar olduğunu belirtti ve emeğiyle yaşayanların hakkını vermeyenleri göndereceklerini söyledi.

20.07.2024 19:21
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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Umut GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Pendik Halk Pazarı'ndan iktidara seslendi. Emekli maaşlarına yapılan 2 bin 500 liralık zamma tepki gösteren Baş, "Emekliye diyorlar ki 'sen öl, Sen yaşama. Sen bizim sırtımızda bir yüksün' Biz de onlara Pendik Pazarı'ndan diyoruz ki asıl siz bu halkın sırtında bir yüksünüz. Asıl bu halk sizi sırtında taşıyor. Asıl gitmesi gerekenler sizlersiniz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ilçe örgütüyle birlikte Pendik merkezde bulunan Halk Pazarı'nı ziyaret etti. Vatandaşlar ve esnafın derdini dinleyen Erkan Baş, partisinin politakasına anlattı.

Ziyaret sırasında kızının 6 bin lira kira verdiğini ev sahibinin de kirayı 15 bin lira yaptığını söyleyen bir kadın, Erkan Baş'tan kira konusunu meclis gündemine getirmesini istedi.

"Emekli adamız şu halimize bak, peynir alamadık"

Bir vatandaş ise "Bu milletin hali nedir ya! Emekli adamız şu halimize bak. Peynir alayım dedim alamadım, 350 lira" diyerek sitem etti.

Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Erkan Baş, emekl maaşlarına getirilen 2 bin 500 lira zamma tepki göstererek şöyle konuştu:

"Milyonlarca emekli adına konuşuyorduk. 10 bin liraya yaşanmaz diyorduk. Şimdi onlar da bu gerçeği gördüler ve kabul ettiler. Ama utanmazlıkta sınır tanımadıkları için bir tane milletvekilini Tayyip Erdoğan görevlendirdi grup başkanını. 'Çık sen açıkla' dedi. 'Emekliye 2 bin 500 lira zam yapacağız' dedi. Arkadaşlar 'bu ülkede utanmazlığın fotoğrafı nedir?' derseniz. 'Bu ülkede halk düşmanlığının fotoğrafı nedir?' derseniz, işte o emekliye 2 bin 500 lira zam yapıp, bunu utanmadan pazarlayanların fotoğrafına bakın derim. Emekliye diyorlar ki 'sen öl, Sen yaşama. Sen bizim sırtımızda bir yüksün' Biz de onlara Pendik Pazarı'ndan diyoruz ki asıl siz bu halkın sırtında bir yüksünüz. Asıl bu halk sizi sırtında taşıyor. Asıl gitmesi gerekenler sizlersiniz."

"Emeğiyle yaşayanların hakkını vermeyenleri hep beraber göndereceğiz"

Tüm yurttaşlara seslenen Erkan Baş, "Yalan söylüyorlar. Emekliye zam yapıldığında enflasyon artmaz. Emekçiye zam yapıldığında enflasyon artmaz. Enflasyon niye artıyor biliyor musunuz? Devletin tepesine çökmüş bir avuç azgın azınlık hak etmedikleri ölçüde zenginleştikleri için, zenginler çok zengin oldukları için biz hepimiz yoksul kalıyoruz. O yüzden bizim yapmamız gereken şey şu; Bu memlekette emeğiyle yaşayanlar, alın teriyle yaşayanlar, hakkını alacak kardeşim. Emeğiyle yaşayanın, alın teriyle yaşayanın hakkını vermeyeni de hep beraber göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Pendik Halk Pazarı\'ndan iktidara seslendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Pendik Halk Pazarı'ndan iktidara seslendi - Son Dakika

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