TİP Genel Başkanı, Grevdeki Öğretmenlere Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

11.03.2026 16:02
Erkan Baş, 38 gündür grevdeki öğretmenleri ziyaret ederek Türkiye işçi sınıfının mücadelesini vurguladı.

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 38 gündür grev yapan Tez-Koop-İş Sendikası üyesi Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerini ziyaret etti. Baş, "Bu kavga sadece İtalyan Lisesi'ndeki bir avuç öğretmenin kavgası değil, bu kavga Türkiye işçi sınıfının kavgası" dedi.

Tez-Koop-İş Sendikası üyesi Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin başlattığı grev 38. gününde devam ediyor. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, grevdeki öğretmenleri ziyaret ederek destek açıklamasında bulundu.

Baş, konuşmasının başında grevdeki öğretmenleri ve emekçileri selamlayarak, "Ekmeği için, geleceği için ama bir o kadar da onuru için direnen öğretmen arkadaşlarımızın sesinin bütün Türkiye'ye duyulmasını istiyoruz. Tüm Türkiye bu sesi duymalı" dedi.

"Türkiye işçi sınıfının onuru için bir bayrak açılmış durumda"

Öğretmenlerin yalnızca kendi hakları için değil, tüm işçi sınıfı adına mücadele verdiğini belirten Baş, "Elbette kendi ekmekleri için, kendi gelecekleri için mücadele ediyorlar ama aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının onuru için bir bayrak açılmış durumda burada. Tam da bu nedenle hedef haline getirilmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

Baş, özel okullarda öğretmenlerin örgütlenemeyeceği yönündeki anlayışın bu direnişle kırıldığını savunarak, "Yıllardır 'Özel okullarda öğretmenler örgütlenemez, sendikalaşamaz, oralarda mücadele edilemez' denilen bir yerde buradaki arkadaşlarımız bütün Türkiye'deki öğretmenlere örnek olacak bir direniş sergilediler" diye konuştu.

Öğretmenlerin "eşit işe eşit ücret" talebini dile getirdiğini belirten Baş, "Burada çalışan Türk öğretmen arkadaşlar diyorlar ki 'Biz eşit işe eşit ücret istiyoruz. Bizimle aynı koşullarda çalışan İtalyan öğretmenlerle mukayese edilemeyecek kadar düşük maaş alıyoruz, aynı işi yapıyoruz ama onun kadar sosyal haklardan yararlanamıyoruz'" dedi.

Türkiye'de emekçilerin giderek daha ağır koşullarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Baş, "Türkiye'de bugün örgütlü değilseniz, sendikanız yoksa, yalnızsanız dünyanın en ucuz iş gücü Türkiye'dir. Bu iktidar da bununla övünen bir iktidardır" ifadelerini kullandı.

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenleri grev kırmak üzere görevlendirmeye çalışması utanç vericidir"

Baş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın grevi kırmaya çalıştığını savunarak, şunları söyledi:

"Anayasal bir hak olan sendikalaşma hakkı, anayasal bir hak olan grev hakkı doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla kırılmak isteniyor. Öğretmenler grevdeyken başka okullardan öğretmenleri buraya grev kırmak üzere görevlendirmeye çalışmak utanç vericidir."

Grevdeki öğretmenlerin mücadelesinin yalnızca bir okulun meselesi olmadığını belirten Baş, "Bu kavga sadece İtalyan Lisesi'ndeki bir avuç öğretmenin kavgası değil, bu kavga Türkiye işçi sınıfının kavgası. Bu kavga hepimizin kavgası" dedi.

Baş konuşmasını, "İnanıyorum ki burada öğretmen arkadaşlarımız kazandığında tüm Türkiye işçi sınıfı kazanacak, öğrenciler kazanacak. Hep beraber kazanacağız. Zafer bizim olsun" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

Erkan Baş, Türkiye, Güncel, Kavga, Son Dakika

