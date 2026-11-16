TİP\'li Şık, Koç ailesine aktarılan 7,3 milyar TL iddiasını 26 soruyla bakanlara sordu

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, fon soruşturmasında adı geçen Hayrettin Koç ve ailesine ilişkin iddiaları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e sordu. Şık, OZATA Denizcilik hisseleri ve TERA Portföy fonları üzerinden yaklaşık 7,3 milyar TL'nin Hayrettin ve Evrim Koç ile oğulları Umut ve Efe Koç'un hesaplarına aktarıldığı iddiasının araştırılıp araştırılmadığını sordu. Şık, Koç ailesiyle bağlantılı hesaplardan kripto varlık soğuk cüzdanlarına yaklaşık 165 milyon dolar aktarıldığı yönündeki ihbarın da incelenmesini istedi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon soruşturmasında adı geçen Hayrettin Koç ve ailesine ilişkin yeni soru önergesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ilettiğini duyurdu.

Şık, 23 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına, aralarında Hayrettin Koç'un da bulunduğu üç kişinin fon soruşturmasında isimlerinin geçip geçmediğini ve yüksek meblağlı işlemler yapıp yapmadıklarını sorduklarını ancak yanıt alamadıklarını belirtti. Hayrettin Koç'un ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, soruşturmaya konu fonlarda herhangi bir işlemi olmadığını, borsa veya kripto hesabı dahi bulunmadığını ve herhangi bir haksız kazanç elde etmesinin mümkün olmadığını savunduğunu aktardı.

SATIŞI AÇIKLANMAYAN 9 MİLYAR LİRALIK PARA ÇIKIŞI

Şık, soru önergesinde eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iddialara yer verdi. Kaya'nın OZATA Denizcilik hisselerine ait ödemelerini 16 Eylül'de borsaya uğramadan virman yoluyla TERA Yatırım'a devretmek suçlamasıyla tutuklandığını belirten Şık, basına yansıyan haberlerde çiftin satış gelirinden elde ettiği haksız kazancın yaklaşık 2,2 milyar TL olduğunu hatırlattı.

KAP ve MKK kayıtlarına göre TERA'nın herkese açık hisse fonu THF'nin yalnızca eylül ayında OZATA Denizcilik'ten yaklaşık 11 milyar TL'lik ödeme aldığını belirten Şık, Sayan Kaya çiftine verildiği belirtilen 2,2 milyar TL düşüldüğünde satıcısı açıklanmayan yaklaşık 9 milyar TL'lik para çıkışı bulunduğunu ifade etti.

Şık, soru önergesinde açıklanmayan 9 milyar TL tutarındaki çıkışın 7,3 milyar TL'sinin söz konusu hisse ve fon işlemleri üzerinden Hayrettin ve Evrim Koç ile oğulları Umut ve Efe Koç'a aktarıldığı iddiasını içerdiğini bildirdi.

165 MİLYON DOLARLIK KRİPTO TRANSFERİ İHBARI

Şık, soru önergesinde bir e-posta ihbarıyla gündeme getirilen para hareketlerine de yer verdi. Hayrettin Koç ve şirket ortağı olduğu belirtilen oğlu Efe Koç ile bağlantılı olarak borçlanma fonu yöntemiyle yaklaşık 110 milyon avroluk para hareketi gerçekleştirildiği ve bu tutarın kripto varlık soğuk cüzdanlarına aktarıldığı iddiasını aktaran Şık, ihbarı yapan kişinin Koç ailesiyle bağlantılı hesaplardan soğuk cüzdanlara yaklaşık 165 milyon dolar gönderilmiş olabileceğini belirttiğini kaydetti.

Söz konusu ihbar e-postalarının bazı gazetecilere, medya kuruluşlarına, İçişleri Bakanlığına, İstanbul ve Ankara Emniyet müdürlüklerinin ihbar adreslerine gönderildiğini belirten Şık, e-posta eklerinde Koç ailesinin üyelerine ait olduğu öne sürülen kripto varlıkları gösteren soğuk cüzdan görüntülerinin de bulunduğunu ifade etti.

ŞIK'TAN 26 SORU

Şık, önergesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e 26 soru yöneltti. Şık, OZATA Denizcilik hisselerinde gerçekleştirilen alış, satış, virman ve para çekme işlemlerinin incelenip incelenmediğini, yaklaşık 9 milyar TL'lik para çıkışı iddiasının doğru olup olmadığını ve satıcısı açıklanmayan payların kimler tarafından satıldığını sordu.

Şık, Hayrettin Koç, Evrim Koç, Umut Koç ve Efe Koç ile bağlantılı banka, aracı kurum, yatırım hesabı ve kripto varlık platformu hesapları hakkında MASAK tarafından inceleme başlatılıp başlatılmadığının açıklanmasını istedi. Ayrıca TERA Portföy bünyesindeki TLY, THF ve TP2 kodlu fonlarda Umut Koç adına gerçekleştirildiği bildirilen işlemlerin, fon giriş-çıkışlarının, bakiye değişimlerinin ve kazanç tutarlarının SPK ve MASAK tarafından incelenip incelenmediğini sordu.

Şık, önergesinde MASAK raporlarının hazırlanmasını veya adli mercilere iletilmesini geciktiren idari müdahale olup olmadığını, mali analiz raporlarının ya da para trafiği kayıtlarının soruşturma dosyalarına eksik sunulması yönünde bir işlem yapılıp yapılmadığını da gündeme getirdi.

Şık, son olarak Hayrettin Koç ve ailesinin yurt dışındaki banka ve kripto varlık hesaplarının, olası mal varlığı transferlerinin ve üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para hareketlerinin incelenip incelenmediğini sordu. Şık, Efe Koç'un Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş.'nin yüzde 27,7 hissesine ortak olmasını sağlayan sermayenin kaynağının da araştırılmasını istedi.