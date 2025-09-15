Tıp Öğrencileri Atık Su Tesislerini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tıp Öğrencileri Atık Su Tesislerini Ziyaret Etti

Tıp Öğrencileri Atık Su Tesislerini Ziyaret Etti
15.09.2025 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Tıp Fakültesi öğrencileri, SASKİ tesislerini gezip atık su arıtma süreçlerini inceledi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresini (SASKİ) tesislerini gezerek atık su arıtma süreçleri hakkında bilgi aldı.

SASKİ'den yapılan açıklamaya göre, tesisleri gezen tıp öğrencileri, yetkililer eşliğinde atık suların fiziksel, biyolojik ve mekanik süreçlerden geçirilerek nasıl arıtıldığını gözlemledi.

Derslerde edindikleri bilgileri sahada deneyimleme imkanı bulduklarını aktaran öğrenciler, Sakarya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Yazlık Kavşağı-Millet Bahçesi arası yol çalışması tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, metrobüs hattının Yazlık Kavşağı-Şeker Fabrikası-Millet Bahçesi güzergahındaki yol genişletme çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Çalışmaları sahada takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, metrobüs hattında planlanan yol genişletme çalışmaların tamamlandığını ve trafik akışının çift gidiş ve çift geliş olarak devam edeceğini, bisiklet ve yaya yollarının da bölgeye kazandırılacağını kaydetti.

Büyükşehirden 130 dalda eğitim başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK), katılımcılara yeni dönemde 130 dalda eğitim vermeye başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15 kurs merkezinde spor, el işi ve yabancı dil gibi farklı alanlarda verilecek eğitimlere kayıt olmak isteyen vatandaşların 15-28 Eylül arasında www.sakarya.bel.tr adresinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi.

Sokak basketbolu turnuvası ilgi gördü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sokak basketbolu turnuvası, genç sporcular ve ailelerin katılımıyla sona erdi.

Aziz Duran Parkında kurulan sahada gerçekleştirilen organizasyonda 3 kişilik takımlar, turnuva usulüyle mücadele etti.

Ailelerin ve basketbol tutkunlarının ilgiyle takip ettiği turnuvada, çocuklara özel getirilen Gezgin Çocuk Atölyesinde de çeşitli etkinlikler yapıldı.

Dereceye giren gençlere, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ile Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin tarafından ödül verildi.

Kaynak: AA

Sakarya Üniversitesi, Yerel Yönetim, Etkinlikler, sakarya, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tıp Öğrencileri Atık Su Tesislerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi

09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
08:54
Son noktayı koydular Trabzonspor’un iptal golünde karar doğru mu
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:27
CHP’de kurultay davası bugün İşte muhtemel 5 senaryo
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 09:59:27. #7.11#
SON DAKİKA: Tıp Öğrencileri Atık Su Tesislerini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.