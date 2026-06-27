Tıp Öğrencisi Yurtta Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tıp Öğrencisi Yurtta Ölü Bulundu

Tıp Öğrencisi Yurtta Ölü Bulundu
27.06.2026 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta, BEUN Tıp Fakültesi öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz yurtta ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz (20), yurttaki odasında ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Dere Sokak'taki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Tıp fakültesi öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz'e ulaşamayan ailesi, kızlarının arkadaşlarını arayarak bakmalarını istedi. Arkadaşı, odasına gittiğinde Demirelöz'ü yerde hareketsiz yatar bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Demirelöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Demirelöz'ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Demirelöz'ün yurttaki arkadaşları, büyük şok ve üzüntü yaşadı.

BEUN Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz'ün bugün ev tuttuğu ve eşyalarını taşımaya başladığı öğrenildi. Demirelöz'ün bir süre önce doktora gittiği ve kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği öne sürüldü. Demirelöz'ün ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tıp Öğrencisi Yurtta Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK verilerinde ortaya çıktı Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
CHP’den Ak Parti’ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan’a Tepki Lokması CHP'den Ak Parti'ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a Tepki Lokması
Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkı dikkat çekici Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkı dikkat çekici
Real Madrid’de Ceballos ile yollar ayrıldı Real Madrid'de Ceballos ile yollar ayrıldı
Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi
Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat

21:51
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes’tan açıklama var
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes'tan açıklama var
20:35
Depremlerle sarsılan Venezuela’da tablo ağır Can kaybı bin 500’e dayandı
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı
20:35
Silivri’de yolcu minibüsü tarlaya uçtu: 2 ölü, 10 yaralı
Silivri'de yolcu minibüsü tarlaya uçtu: 2 ölü, 10 yaralı
19:38
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
17:41
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
17:19
Paris’te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 22:02:13. #7.13#
SON DAKİKA: Tıp Öğrencisi Yurtta Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.