TİP'ten Can Atalay'a Destek

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay'ın paylaşımını alıntılayarak, "TBMM, kuruluşunun 106. yılında, yurttaşın oyuyla seçilmiş bir vekilin 'fiilen' rehin tutulmasına, Anayasa'nın hükümlerine ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararlarına karşın özgürlüğünün gasbedilmesine göz yumamaz" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Can Atalay'ın "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a açık çağrı" başlığıyla yaptığı paylaşımı alıntılayarak, şu ifadelere yer verdi:

"TBMM, kuruluşunun 106. yılında, yurttaşın oyuyla seçilmiş bir vekilin 'fiilen' rehin tutulmasına, Anayasa'nın hükümlerine ve AYM'nin kararlarına karşın özgürlüğünün gasp edilmesine göz yumamaz. Başta Numan Kurtulmuş olmak üzere tüm milletvekilleri bu hukuksuzluğun sonlanması için adım atmakla yükümlüyüz."