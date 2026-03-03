TİP'ten Eğitimde Şiddet Uyarısı - Son Dakika
TİP'ten Eğitimde Şiddet Uyarısı

03.03.2026 16:34
TİP, öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümü sonrası Milli Eğitim Bakanı Tekin'in istifasını istedi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul'da bir öğrenci tarafından bıçaklı saldırıyla öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'e ilişkin, "Bu sonuç, öğretmenlik mesleğini de eğitimi de değersizleştiren iktidarın yarattığı sonuçtur. Bizzat yaşananların ve bu okul düzeninin yaygınlaşmasının ilk elden sorumlusu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin derhal istifa etmelidir" açıklamasını yaptı.

TİP'in resmi sosyal medya hesabından, İstanbul'da bir öğrenci tarafından bıçaklı saldırıyla öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'e ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Okullarda şiddetin arttığı, öğretmenlerin güvencesiz, itibarsızlaştırılmış ve korunmasız, öğrencilerin ise yoksulluk, gelecek kaygısı ve baskı altında olduğu belirtilen açıklamada, "Öğrencilere yeterli psiko-sosyal destek yok, rehberlik yetersiz, önleyici politikalar yok. Bir öğün ücretsiz yemek yok. Öğrenciler aç... Ama ne var? Ramazan etkinlikleri, cemaatlerin öncülük ettiği cami ziyaretleri, çocukların cenaze namazı canlandırdığı sahne gösterileri. Şiddetin, yoksulluğun ve umutsuzluğun ortasında sembolik gösterilerle sorunlar örtülmeye çalışılıyor" denildi.

Kendi çocuklarını ya özel okullara ya da yurt dışına gönderenlerin, yoksullaşan tüm ailelerin çocuklarını liyakat esasıyla değil, yandaş oldukları için atadıkları yöneticilerle idare ettikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelecek umudu bulamadıkları okullarda sanat, spor etkinlikleri gibi keyifli sosyal alanlara erişemeyen çocuk ve gençler sokaktaki şiddete, çetelere ve tarikatlara karşı savunmasız bırakılıyorlar. Eğitim kamusal sorumluluktur. Güvenli okul haktır. Ücretsiz yemek haktır. Psikososyal destek haktır. Eğitimi iktidarın ideolojik gösteri alanına çevirmesini; öğretmenleri yalnızlaştıran ve yoksullaştıran; öğrenciyi çaresiz ve yalnız bırakan, şiddeti besleyen okul düzenini kabul etmiyoruz. Bizzat yaşananların ve bu okul düzeninin yaygınlaşmasının ilk elden sorumlusu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin derhal istifa etmelidir."

Çocukların da öğretmenlerin de ihtiyacı, güvenli okullarda bilimsel, nitelikli, laik, özgürlükçü ve eşit bir eğitim ortamıdır. Okullar evrensel değerler çerçevesinde çocukların özgürce yetişmesine imkan sağlayan; şiddete ve suça karşı öğretmenlerin ve öğrencilerin ekonomik ve sosyal olarak korunduğu niteliğini yeniden kazanmalıdır."

Kaynak: ANKA

