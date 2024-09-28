TİP'ten Lübnan'a Başsağlığı

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(İSTANBUL)-TİP, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından bir açıklama yayımlayarak Lübnan halkına başsağlığında bulundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından bir yazılı açıklama yayımladı.İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım ve savaş politikalarını Lübnan'a yaymayı, kendisine dönük direniş odaklarını acımasızca bastırmayı hedeflediğini belirten TİP açıklamadında özetle şu ifadelere yer verdi:

"Siyonist İşgal Devleti İsrail, Gazze'de yürüttüğü soykırım ve savaş politikalarını Lübnan'a yaymayı, kendisine dönük direniş odaklarını acımasızca bastırmayı hedefliyor. Sömürgeci ve işgalci varlığını sürdürmek adına Orta Doğu'yu ateşe atıyor. Bölgede bir 'şok ve dehşet' iklimi yaratmaya, ona karşı direnen güçleri paralize edecek güç gösterileriyle sindirmeye çalışıyor.

Yüzlerce Lübnanlı kadın, çocuk ve sivilin yanı sıra Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın katledilmesi direnişi demoralize edip kırmaya dönük bu stratejinin son eseridir. Saldırılarda yüzlerce yurttaşını yitiren Lübnan halkına baş sağlığı dileklerimizi iletiyor; tüm halkımızı ABD destekli siyonist saldırganlığa dur demeye, işgalci İsrail'in bölgeyi topyekün yıkıma götüren savaş politikalarına direnmeye, Filistin ve Lübnan halklarıyla dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz."