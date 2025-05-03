TİP'ten Sırrı Süreyya Önder'e Taziye

(ANKARA) – Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için paylaşılan taziye mesajında, "Barışa olan inancını, siyasetiyle ve sanatıyla ömrünü adadığı barış ve emek mücadelesini hiçbir zaman unutmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

TİP, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Mesajda, şunlar kaydedildi:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta ailesi ve DEM Parti olmak üzere tüm sevenlerine ve halkımıza baş sağlığı diliyoruz. Barışa olan inancını, siyasetiyle ve sanatıyla ömrünü adadığı barış ve emek mücadelesini hiçbir zaman unutmayacağız."