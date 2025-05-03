TİP'ten Sırrı Süreyya Önder'e Taziye

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybetti. Önder'in vefatının ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Kadıgil, "Ne yazsam saçma geliyor. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" dedi.