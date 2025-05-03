TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybetti. Önder'in vefatının ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Kadıgil, "Ne yazsam saçma geliyor. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
3.05.2025 19:05:42. #7.13#
SON DAKİKA: TİP'ten Sırrı Süreyya Önder'e Taziye - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?