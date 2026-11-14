Tuzla\'da trafikte taşlı saldırı! Tır şoförüne dehşeti yaşattılar

İstanbul Tuzla'da trafikte yol verme tartışması kısa sürede şiddete dönüştü. Bir otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi, tartıştıkları TIR şoförünün aracını önce yumrukladı, ardından yol kenarından aldıkları taşları TIR'ın camına fırlattı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

TARTIŞMA YOL VERME MESELESİNDEN ÇIKTI

Olay, saat 17.00 sıralarında Tuzla'nın Tepeören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte otomobil sürücüsü ile TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, aracını TIR'ın önüne kırarak durdurdu. Ardından araçtan inen sürücü ve yanındaki 2 kişi, TIR'a yönelerek şoförün bulunduğu camı yumruklamaya başladı.

YUMRUKLADIKLARI CAMI BU KEZ TAŞLADILAR

TIR şoförünün araçtan inmemesi üzerine saldırganlar bu kez yol kenarından taş topladı. Taşları TIR'ın camına fırlatan 3 kişinin saldırısı, çevredeki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, kişilerin TIR'ın önünde durarak araca saldırdığı ve taş attığı anlar yer aldı.