Tuzla'da trafikte taşlı saldırı! Tır şoförüne dehşeti yaşattılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tuzla'da trafikte taşlı saldırı! Tır şoförüne dehşeti yaşattılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Tuzla\'da trafikte taşlı saldırı! Tır şoförüne dehşeti yaşattılar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
4 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Tuzla\'da trafikte taşlı saldırı! Tır şoförüne dehşeti yaşattılar
Haber Videosu

Tuzla'da trafikte yaşanan yol verme tartışması, taşlı saldırıya dönüştü. Otomobil sürücüsü ve yanındaki iki kişi, tartıştıkları TIR şoförüne aracından inmesi için adeta saldırdı. Şoförün araçtan çıkmaması üzerine öfkeli grup, yerden topladıkları taşlarla TIR'ın camını hedef aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Tuzla'da trafikte yol verme tartışması kısa sürede şiddete dönüştü. Bir otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi, tartıştıkları TIR şoförünün aracını önce yumrukladı, ardından yol kenarından aldıkları taşları TIR'ın camına fırlattı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

TARTIŞMA YOL VERME MESELESİNDEN ÇIKTI

Olay, saat 17.00 sıralarında Tuzla'nın Tepeören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte otomobil sürücüsü ile TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, aracını TIR'ın önüne kırarak durdurdu. Ardından araçtan inen sürücü ve yanındaki 2 kişi, TIR'a yönelerek şoförün bulunduğu camı yumruklamaya başladı.

Tuzla'da trafikte taşlı saldırı! Tır şoförüne dehşeti yaşattılar

YUMRUKLADIKLARI CAMI BU KEZ TAŞLADILAR

TIR şoförünün araçtan inmemesi üzerine saldırganlar bu kez yol kenarından taş topladı. Taşları TIR'ın camına fırlatan 3 kişinin saldırısı, çevredeki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tuzla'da trafikte taşlı saldırı! Tır şoförüne dehşeti yaşattılar

Görüntülerde, kişilerin TIR'ın önünde durarak araca saldırdığı ve taş attığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
Cep Telefonu3. SayfaGüncelTuzlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (4)

  • volkan güvenç volkan güvenç:
    içlerinde 1 tane adam yok 3 kişi biri kişiye dayılık yapıyor 2 0
  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Afferim TIR cı inmeyip cezayı bunlara sokmuş 567.000 TL girmiş saldırganlara inseydi tırcıya ve şirketine girecekti o ceza .. 2 0
  • Murat Yağız Murat Yağız:
    Sizin eşinize, çoluk çocuğunuza Allah sabır versin. Nedir bu kin yahu. 1 0 Yanıtla
  • h.61kuvvet h.61kuvvet:
    ne yapsın tırcı inse ehliyet gidecek ekmeği ni ondan kazanıyor ama eğer o adamların ehliyeti alınmıyor o araç trafikten men edilmiyor ise yazıklar olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Doktorlardan oluşan kooperatif Adana’da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü Doktorlardan oluşan kooperatif Adana'da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı Sonu korkunç bitti Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti
Uğurcan Çakır’a dev talip Uğurcan Çakır'a dev talip
Çobanlar Grubu’na Ankara’da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira Çobanlar Grubu'na Ankara'da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi
Matvey Kislyak’tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı Matvey Kislyak'tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
Arda Güler’in yeni maaşı belli oldu Adeta servet kazanacak Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak
18:56
Galatasaray’da 5 ayrılık birden
Galatasaray'da 5 ayrılık birden
18:41
Belözoğlu Samandıra’daki değişimi savundu: “Ben bir ekiple geldim“
Belözoğlu Samandıra'daki değişimi savundu: "Ben bir ekiple geldim"
18:39
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
18:09
Igli Tare’den Muriqi itirafı: Paris’e özel uçağı hazırdı ama Lazio’yu seçti
Igli Tare'den Muriqi itirafı: Paris'e özel uçağı hazırdı ama Lazio'yu seçti
18:05
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
18:00
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
17:51
Aylardır beklenen o büyük gün geldi Ronaldinho sahaya çıkıyor
Aylardır beklenen o büyük gün geldi! Ronaldinho sahaya çıkıyor
17:28
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
16:59
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
16:26
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 19:08:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Tuzla'da trafikte taşlı saldırı! Tır şoförüne dehşeti yaşattılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android