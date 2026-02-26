TIR Kuyruğunda İftar - Son Dakika
TIR Kuyruğunda İftar

26.02.2026 15:02
Artvin'de TIR şoförleri, Sarp Sınır Kapısı'nda iftar sofrası kurarak oruçlarını açtı.

TÜRKİYE'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçebilmek için TIR kuyruğunda sıra bekleyen şoförler, yol kenarında kurdukları iftar sofrasında oruçlarını açtı.

Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan en önemli kapısı olan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan'a geçmek için bekleyen TIR şoförleri, ramazanda oruçlarını, yol kenarında kurdukları iftar sofralarında açıyor. Kafkaslar ve Orta Asya'ya yönelik ihracat ve ithalat işlemlerinin devam ettiği sınır kapısındaki yoğunluğun, şoförlere zaman zaman zor anlar yaşattığı belirtiliyor. Ramazan ayında sınırı geçmek için kilometrelerce uzayan kuyrukta bekleyen şoförler, ezan saati geldiğinde hazırlıklarını yol kenarında yapıyor. Sürücülerin bir kısmı trafik akışını kaçırmamak adına orucunu direksiyon başında açtı, bazıları dapark halindeki araçlarının yanındaki sofralarında oruç açtı.

