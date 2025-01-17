TIR Şoförü Osman Temel, Gelin Arabası Olarak Kendi Çekicisini Kullandı - Son Dakika
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TIR Şoförü Osman Temel, Gelin Arabası Olarak Kendi Çekicisini Kullandı

TIR Şoförü Osman Temel, Gelin Arabası Olarak Kendi Çekicisini Kullandı

Sivas'ta TIR şoförü Osman Temel, düğününde gelin arabası olarak kendi kullandığı çekiciyi süsledi. Gelenekselin dışına çıkarak ilginç bir kutlama yapan çift, akrabalarıyla birlikte kent sokaklarında konvoy yaptı.

17.01.2025 11:13  Güncelleme: 11:24
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SİVAS'ta TIR şoförlüğü yapan Osman Temel (22), hayatını Adalet Temel (20) ile birleştirdi. Temel, kullandığı çekiciyi gelin arabası yaptı. Temel, süslediği çekici ile kent sokaklarında akrabalarıyla konvoy yapıp, tur da attı.

Baba mesleği olan nakliyecilik ile TIR şoförlüğü yapan Osman Temel, Adalet Temel ile dünyaevine girdi. Temel, düğününün mesleğiyle uyumlu olması için farklı bir yol seçti. Kendi kullandığı TIR çekicisini gelin arabası gibi süsleyen Temel, hayatını birleştirdiği Adalet Temel'i de yanına alarak, kentte akrabalarıyla birlikte konvoy yaptı. Kentin işlek caddelerinde gelin arabası olarak süslenmiş TIR çekicisi ile tur attı. Çekici içinde gelin ve damadı görenler, şaşkınlık yaşadı. Bir süre kentte çekici ile dolaşan gelin ve damat, daha sonra düğünlerinin yapılacağı salona geçti. Çekici gelin arabası, geçtiği yerlerde ilgiyle karşılandı. Ailesinin yaklaşık 40 yıldır TIR'la nakliye işiyle uğraştığını belirten Osman Temel, "Bizim genelde ailemizde herkes bu işi yapıyor. Bu durumdan dolayı da bize yakışanın da TIR olduğunu düşündüğümüz için çekiciyi gelin arabası yaptık. Görenler fotoğraf çektirdi, bize çok ilgi gösterdiler. Tabii alışık olmadıkları için şaşıranlar oldu. İçimizden gelen buydu. Mutluyuz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TIR Şoförü Osman Temel, Gelin Arabası Olarak Kendi Çekicisini Kullandı - Son Dakika

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