TIR Şoförünü Döven ve Bıçaklayan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TIR Şoförünü Döven ve Bıçaklayan 4 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TIR'daki mazotu gasbetmeye çalışan 4 şüpheli, direnen şoför E.I.'yı dövüp boynundan bıçaklayarak tutuklandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralı şoförü hastaneye kaldırdı.

05.01.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) TIR ŞOFÖRÜNÜ DÖVÜP BIÇAKLAYAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde TIR'daki mazotu gasbetmeye çalışan, kendilerine direnen şoför E.I.'yı dövüp, boynundan bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 1 Ocak'ta Gebze ilçesi Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında meydana geldi. O.H., H.K., F.Y. ve C.H.D., 07 DCH 44 çekici plakalı TIR'ın yanına gelip, şoför E.I.'dan aracın yakıt deposundaki mazotu vermesini istedi. Direnen E.I., şüpheliler tarafından dövülüp boynundan bıçaklandı. E.I., yaralı halde TIR'a binip, kaçtı. TEM Otoyolu Ankara yönünde yaklaşık 30 kilometre giden E.I., Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yol üzerinde bulunan dinlenme tesisine girerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan E.I., ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan E.I.'nın tedavisi sürüyor.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla O.H., H.K., F.Y. ve C.H.D'yi dün gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu bildirilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Gebze, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR Şoförünü Döven ve Bıçaklayan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
09:39 Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 12:21:15. #1.11#
SON DAKİKA: TIR Şoförünü Döven ve Bıçaklayan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.