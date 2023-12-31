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TIR Sürücüleri Yeni Yıla Yollarda Girdi - Son Dakika
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TIR Sürücüleri Yeni Yıla Yollarda Girdi

Türkiye'nin ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren TIR sürücüleri, yeni yıla yollarda girdi. Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki TIR parkında bekleyen sürücüler, aileleriyle görüntülü görüşerek yeni yıllarını kutladı. Sürücüler, uzun süre ailelerinden uzakta kalmalarına rağmen, umutlu bir şekilde yeni yıla girerek 2024'ün kendileri için farklı bir yıl olmasını beklediklerini ifade etti.

31.12.2023 - 22:16,  Güncelleme: 22:19
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TÜRKİYE'nin ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren TIR sürücüleri yeni yıla yollarda girdi. Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki TIR parkında bekleyen sürücüler, aileleriyle görüntülü görüşerek yeni yıllarını kutladı.

Türkiye'nin ihracat ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren TIR sürücülerinin bazıları yeni yıla Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki parklarda sıralarını beklerken girdi. Sürücüler, yılbaşını uzakta geçirdikleri aileleriyle görüntülü telefon görüşmesi yaparak yeni yıllarını kutladı.

'HER SENEMİZ YOLCULUKLA GEÇTİ'

Sürücülerden Semih Peker, 12 yıldır şoförlük yaptığını belirterek, Muavinlik dönemiyle beraber toplamda 20 yıldır bu meslekteyim, baba mesleği diyebiliriz. Her senemiz buruk geçti. Her senemiz yolculukla geçti. Bir şekilde kendimiz bu zamanlara kadar adapte ettik. Bir şekilde yetiştirdik. Allah bundan sonra da inşallah bir şekilde bize çarkı döndürmek için teker döndürmeyi nasip etsin önümüzde yeni bir yıl var, yeni bir yılın heyecanı var. Öncelikle herkese, bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. 2024 yılı hepimiz için farklı bir yıl olacak. Gerek ekonomik olarak gerekse ticaret olarak, gerekse ihracat veya ithalat olarak hepimizin beklentisi bu yöndedir dedi.

'3 AYDIR NE ÇOCUKLARIMI NE EŞİMİ GÖRÜYORUM'

Yeni yıla yolda girmekten dolayı burukluk hissettiklerini anlatan Peker, Bizim için birazcık daha buruk geçiyor bu sene. Ben mesela şu an çalıştığım firmada gurbetçi olarak çalışıyorum. Bugün itibariyle tam 3 ayım bitti. 3 aydır ne çocuklarımı görüyorum ne eşimi görüyorum. Allah nasip ederse bu seferin dönüşünde izne çıkacağım ben de. Özlem gidereceğiz. Günde 9 saat araba sürüyoruz ama ailelerimiz bunu fark etmiyorlar. Uyuduğumuz, dinlendiğimiz zamanlar oluyor. Aradıkları zaman hani telefon çalmadıkları zaman onlarda bile o korku olurken biz nasıl onları bir an bile özlemeden, bir an düşünmeden hareket edebiliriz ki Mesela o çocukların bağırmaları, 'baba ben acıktım, oyuncak istiyorum' demesi bile bizleri mutlu ediyor ama her ne kadar mutlu etse de o özlem, o burukluk her zaman devam ediyor diye konuştu.

'ÇOCUKLAR MUTLU OLDUĞU ZAMAN BİZİM BAYRAMIMIZ'

Muhammet Şengül de meslekleri gereği bayram ya da seyran dinlemeden yollarda olduklarını ifade etti. Şengül, Bizim yaşantımız bu. Bizde bayram seyran yok. Bizde mücadele. Herkes bir ekmek peşinde. 2024 senesi olacak. 1994'ten beri bu işteyim. Bayram seyran yok bizde. Çocuklar mutlu oldu mu bize bayram seyran o zaman. Sevdiklerimizle telefonda görüşüyoruz böyle günlerde. Allah'tan sanal alem var. Herkesin cebinde dünya. Allah herkese hayırlı günler nasip etsin ifadelerini kullandı. (DHA)

TIR Sürücüleri Yeni Yıla Yollarda Girdi
Kaynak: DHA
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