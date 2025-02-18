Adana'da yol kenarına moloz döken tır sürücüsüne 13 bin 177 lira ceza yazıldı, araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda dron ile uygulama yaptı.
Ekipler, uygulama sırasında yol kenarına park edilen tırdan moloz ve çöp döküldüğünü tespit etti.
Tırın bulunduğu yere giden ekipler, sürücüye 13 bin 177 lira ceza yazdı, aracı trafikten men etti.
Sürücünün yol kenarına moloz dökmesi dron ile kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Tır Sürücüsüne Moloz Dökme Cezası - Son Dakika
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