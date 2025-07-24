TIR ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde aynı yönde seyreden TIR ve kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Karacabey- Bandırma Karayolu'nun 71'inci kilometresinde, Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sait B. (34) yönetimindeki 63 AGN 117 plakalı TIR ile Osman Ü. (43)'nün kullandığı 16 YV 733 plakalı kamyonet, Bandırma istikametine seyir halindeyken çarpıştı. İddiaya göre, sürücülerden birinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Osman Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ünal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yasin KESKİN Kamera: Bursa,