Tır ve Otobüs Çarpıştı: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada yaralanan bazı kişiler hastaneye kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde seyir halindeki 35 CKH 086 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen 06 COC 097 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otobüsteki yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüste sıkışan bazı yolcular, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin kazaya müdahalesi devam ediyor.
