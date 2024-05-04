Tiran\'da Filistin\'e Destek Gösterisi ve Yürüyüş Düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Filistin'e destek amacıyla gösteri ve yürüyüş düzenlendi.
" Gazze'deki soykırım durdurulsun!" sloganıyla sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine protestocular, İskender Bey Meydanı'nda bir araya geldi.
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan protestocular, katliamın durdurulması çağrısında bulundu.
Protestocular, Arnavutluk ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'ye bombardımanı durdur!", "İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını durdur!", "Gazze ablukası durdurulsun!" ve "Çocukların öldürülmesini durdur!" yazılı pankartlar taşıdı.
Kalabalık, Birinci Zog Bulvarı boyunca yürüdü.???????
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