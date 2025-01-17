Tiran'da Yolsuzluk İddialarına Protesto - Son Dakika
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Tiran'da Yolsuzluk İddialarına Protesto

Tiran\'da Yolsuzluk İddialarına Protesto

Tiran'da yolsuzluk iddiaları nedeniyle Belediye Başkanı'na istifa çağrısı yapıldı.

17.01.2025 16:50
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle aylardır süren gösteriler, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısıyla tekrarlandı.

Veliaj hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Nisan 2024'te "istifa çağrısı" ile başlayan gösteriler, muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Tiran Belediyesi önünde yinelendi.

Eylemde, trafik akışını durduran bazı göstericiler ile sürücüler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD temsilcisi Dorjan Teliti, göstericilere hitaben yaptığı konuşmada, vazgeçmeyeceklerini, Tiran ve Arnavutluk'un daha iyisini hak ettiğini söyledi.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu da protestoyu bildirdiklerini, bu nedenle devletin polisinin kendilerine bu hakkı yerine getirmek için imkanları sağlaması gerektiğini kaydetti.

PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi Üyesi Tedi Blushi, "Belediye artık vatandaşındır." ifadesini kullandı.

Onlarca polis memurunun güvenlik tedbiri aldığı gösteri, olaysız sona erdi.

Olay

Ülkedeki gösteriler, "Kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "Mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin 2024 Mart sonunda gözaltına alınmasının ardından başlamıştı.

Protestolar sırasında zaman zaman göstericiler ile polis arasında gerginlik ve arbede yaşanmıştı.

Veliaj istifa etmediği sürece gösterilerin sürdürüleceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Tiran, Son Dakika

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