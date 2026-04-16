Tire\'de Organik Çilek Hasadı Başladı

16.04.2026 11:39
Tire'de kadın üreticilerle başlatılan proje kapsamında organik çilek hasadı başladı ve üretim arttı.

İZMİR'in Tire ilçesinde, 2023'te başlatılan 'Çileğimiz Organik, Kadın Üreticilerimiz Artık Daha Aktif' projesi kapsamında organik çilek hasadı başladı. Proje ile üretici sayısı 3'ten 7'ye, üretim alanı ise 6 dekardan 12 dekara yükseldi.

Tire ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023 yılında hayata geçirilen 'Çileğimiz Organik, Kadın Üreticilerimiz Artık Daha Aktif' projesi kapsamında organik çileklerde hasat dönemi başladı. İlk etapta 3 kadın üretici ve 6 dekar alanda başlatılan projede, üretim alanı ve üretici sayısında artış yaşandı. Projede 2026 yılı itibarıyla üretici sayısı 7'ye, üretim alanı ise 12 dekara ulaştı. Kadın üreticiler tarafından yetiştirilen organik çileklerin, bölge ekonomisine katkı sağladığı belirtildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan çilekte hasadın başladığını dile getirerek, "Tire'de daha önce çilek üretimi yoktu. 2023 yılında 3 üreticimiz ile organik çilek üretimine başladık. 2026'da 7 üreticimizle devam ediyoruz. Çilek katma değerli bir ürün. Tire bölgesi süt ağırlıklı bir ilçemiz. 7 üretici örnek çilek bahçeleri kurdu. Çok da iyi gidiyor, üreticilerimiz çok memnun. Üreticilerimize çilekle ekstra bir katma değer sağladık. Sütün haricinde de bir şey üretilebileceğini gördüler. Çok fazla talep almaya başladık" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLENİYORLAR VE TALEPLERİ ARTIYOR'

Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak fide de satış ve pazarlamada desteklerimiz devam edecek. Üretime katkıya devam ediyoruz. Kadınlar bizim için çok önemli, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak birçok sektörde kadınlara öncelik veriyoruz. Tek ürün çeşidiyle çalışmıyoruz. Ürün çeşidini artırmaya çalışıyoruz. Bunlar da kadın üreticiler için farklı oluyor. Güçleniyorlar ve talepleri artıyor. Bu da bize bir güç veriyor."

'KADIN ÜRETİCİLERE ÖRNEK OLDUK'

Tire'de Karateke köyünde yaşayan Nazmiye Öztürk (48) ise 4 yıl önce projeye katıldığını, bu yıl 3'üncü hasadını gerçekleştirdiğini belirtip, "1 dekarla başladık. Köyümüzde hiç çilek üretimi yoktu. Ovamızda ilk defa çilek ektik, çok güzel bir sezon geçirdik. Kadın üreticilere örnek olduk. Köyümüzdeki kadınlar çilek üretimi yapmak için yol göstermemi istiyorlar. Bu taleplere çok mutlu oluyorum. Her geçen sene bir dekar daha arttırdık. Bu sene 4 dekar tarlamız var. Kadınlar üretimde olmalı. Ben yıllarca hayvancılıkla uğraştım. Keşke daha önceden başlasaydım, çilek üretimi çok zevkli. Organik yaptığımız için de ayrı bir güzelliği var. Çilek 4 yıl önce hayatımızı değiştirdi. Bu işi yaptığımız için çok mutluyuz. Kadınlara bu işi yapmaları tavsiye ederim. Biz 1 dekarla başladık, 1 dekar tarlası olan her kadın denesin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

