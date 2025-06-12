Tirebolu\'ya Asfalt Plenti Kuruluyor

Giresun İl Özel İdaresince Tirebolu ilçesinde asfalt plenti tesisi kurulacak.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentin altyapısına katkı sağlayacak 35 milyon lira bedelli tesisin kurulum çalışmaları devam ediyor.

Harşit Vadisi'nde yer alan tesis, saatte 160 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip olacak. Üretilecek sıcak asfalt, il genelindeki 550 köy yolu ile diğer yol ağlarında kullanılacak.

Yolların kalitesinin artmasıyla vatandaşa daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor.