Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali, Zeytin Kokusuyla Coşkuyu Artıracak

(BURSA) - Mudanya Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali, 31 Mayıs - 1 Haziran günlerinde Tirilye'nin tarihi sokaklarını zeytin kokusu, sanat, müzik ve coşkuyla buluşturacak.

Mudanya'da yüzyıllardır bir yaşam biçimi olarak süren zeytincilik kültürü, Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali ile geleceğe taşınıyor. Mudanya Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen festival, zeytin ağaçlarının çiçek açtığı dönemde, 31 Mayıs - 1 Haziran günlerinde, zeytiniyle ünlü Tirilye'de yapılacak.

Zeytin Çiçeği Festivali'nin, Mudanya'nın kültürel zenginliğini ve üretici emeğini yansıtan önemli bir adım olduğunu vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, tüm vatandaşları festivale davet etti. Dalgıç, "Zeytin çiçeği, toprağın bereketini, doğanın cömertliğini ve üreticimizin yıl boyu süren emeğini simgeler. Bu festivalle sadece bir ürünü değil, bir yaşam biçimini, bir kültürü yaşatıyor ve geleceğe aktarıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Tirilye'ye, bu eşsiz buluşmaya davet ediyorum" dedi.

"Zeytinin Evine Bekliyoruz" sloganıyla düzenlenen festival, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de Tirilye Kültür Merkezi önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle açılacak.

İki gün boyunca Tirilye'de kurulacak yerel üretici stantlarında zeytin ve zeytinyağının yanı sıra yöresel lezzetler, el işleri ve doğal ürünler sergilenecek. Ziyaretçiler, ürünleri doğrudan üreticisinden satın alma fırsatı bulacak.

Atölyeler, söyleşiler ve zeytin rotası

Her yaştan ziyaretçiye hitap edecek etkinlikler de festival coşkusunu artıracak. Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenecek atölyelerde zeytin çiçeği boyama, sabun yapımı, seramik ve uçurtma yapımı gibi atölyeler gerçekleştirilecek. Uçurtma şenliği, tiyatro ve halk oyunları gösterileri Tirilye sokaklarına karnaval havası katacak. Zeytin ve zeytincilik üzerine düzenlenecek söyleşilerde ise alanında uzman isimler, daha kaliteli ve sürdürülebilir üretim üzerine görüşlerini paylaşacak.

Festivalin en özel duraklarından biri de "Zeytin Rotası" olacak. Tirilye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini içeren yürüyüş rotasını tamamlayan katılımcılara, zeytin fidesi hediye edilecek.

Festivalin akşam programları ise müzikle taçlanacak. İlk gün çeşitli sanatçıların sahne alacağı konserlerle başlayacak olan gece programı, 1 Haziran akşamı caz müziğin usta ismi Kerem Görsev'in sahnesiyle unutulmaz bir finale dönüşecek.

Ücretsiz ulaşım kolaylığı

Mudanya Belediyesi, vatandaşların festival alanına kolay ulaşabilmesi için Mudanya merkezden Tirilye'ye ring seferleri ile ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.