TİSK Başkanı Akkol'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, " 23 Nisan, milletimizin azim ve kararlılıkla yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin, ulusal egemenlik ile taçlandığı gündür. Bu anlamlı gün, sadece geçmişimizin gururunu değil, geleceğimizin umudunu da simgeler." ifadelerini kullandı.

Akkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve kıvançla kutladıklarını belirtti.

"23 Nisan, milletimizin azim ve kararlılıkla yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin, ulusal egemenlik ile taçlandığı gündür. Bu anlamlı gün, sadece geçmişimizin gururunu değil, geleceğimizin umudunu da simgeler." vurgusu yapan Akkol, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı gün, millet iradesinin ve egemenliğinin temsilcisi olan Meclisimizin kuruluşunu simgelerken, aynı zamanda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayram olarak bizlere sorumluluklar yüklemektedir. Çocuklarımız, yarınlarımızın mimarı, geleceğimizin teminatıdır. Onları, değişen dünyaya ayak uydurabilen, sorgulayan, üreten güçlü bireyler olarak yetiştirmek ise hepimizin ortak görevidir. TİSK olarak, çocuklarımızın daha iyi bir dünyada büyüyebilmesi için eğitimden sağlığa, dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe birçok alanda çalışmaya devam ediyoruz. Bizler, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi çoğaltacak, onlara umut verecek her adımın arkasındayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza ve milletimize kutlu olsun."