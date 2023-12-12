TİSKİ\'den açıklama: Trabzon\'da su kesintisi olmayacak

TİSKİ'DEN AÇIKLAMA

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), kentte içme suyu isale hattında meydana gelen arızaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bölgede hasar tespitlerine başlandığı ve kentte herhangi bir su kesintisi olmayacağı belirtilen açıklamada, "Arızanın gerçekleşmesinin hemen akabinde vanalar kapatılarak su akışı engellendi. Ancak ana isale hattının büyüklüğü ve su debisinin yüksek oluşu nedeniyle, hattaki suyun boşalması zaman aldı. Büyükşehir Belediyemiz ve TİSKİ Genel Müdürlüğümüze ait ekipler tarafından bölgede hasar tespit çalışmaları yapılırken, bir yandan da bölgede onarım ve temizlik çalışmaları yürütülmektedir. Ana isale hattındaki arıza sebepli şehirde herhangi bir su kesintisi yaşanmayacak olup, şehrin içme suyu ihtiyacı Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisinden sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.