Titan Denizde Patladı: Baskı İddiaları - Son Dakika
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Titan Denizde Patladı: Baskı İddiaları

Denizaltının eski başmühendisi, CEO Rush'ın baskı yaptığını ve güvenlik uyarılarını göz ardı ettiğini açıkladı.

17.09.2024 17:48
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Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlayan Amerikalı OceanGate şirketine ait denizaltının eski başmühendisi, aracın hazır hale getirilmesi konusunda şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush'ın kendisine "baskı yaptığını" belirtti.

Denizaltının eski başmühendisi Tony Nissen, ABD Sahil Güvenliğinin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade verdi.

Nissen, 2019'da şirketten kovulmadan önce Rush'a "denizaltının düşünüldüğü gibi çalışmadığı" uyarısını yaptığını söyledi.

Titan isimli denizaltının suya indirilmesi için baskı görüp görmediğinin sorulması üzerine Nissen, "Yüzde 100 (yapıldı)." yanıtını verdi.

Nissen, Haziran 2023'deki kazada hayatını kaybedenler arasında bulunan Rush'la çalışmanın "zor olduğunu", diğer çalışanların haberdar olmaması için Rush'la arasındaki "çekişmeleri gizlediğini" söyledi.

Rush'ın kendisine uyguladığı "baskının" denizaltının test edilmesini ya da güvenliği konusundaki kararları etkileyip etkilemediği sorulan Nissen, "Hayır. Bu, cevaplaması zor bir soru çünkü sonsuz zaman ve bütçe verildiğinde, sonsuz test yapabilirsiniz." diye konuştu.

OceanGate şirketinin eski finans ve insan kaynakları direktörü Bonnie Carl dün verdiği ifadede, Titan denizaltısıyla ilgili güvenlik endişelerinin farkında olduğunu dile getirmişti.

ABD Sahil Güvenliğinin soruşturmasında, 2018'de yazdığı bir raporda denizaltının "aşırı derinliğe" ulaştığında yolcuların tehlikeye girebileceğini belirten OceanGate şirketinin eski denizcilik operasyonları direktörü David Lochridge'in yanı sıra birçok yetkilinin ifade vermesi bekleniyor.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti

OceanGate isimli şirkete ait olan, yaklaşık 6,5 metre boyutundaki Titan isimli denizaltı, 18 Haziran 2023'te Titanik'in enkazını gözlemlemek için Atlantik Okyanusu'na dalmıştı.

Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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