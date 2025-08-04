TJV ve Wakayama'dan Afet İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TJV ve Wakayama'dan Afet İşbirliği Anlaşması

TJV ve Wakayama\'dan Afet İşbirliği Anlaşması
04.08.2025 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Japon Vakfı (TJV) ile Japonya'nın Wakayama Valiliği arasında, deprem ve tsunamiye karşı afet önlemleri kapsamında gençlik değişim programlarını teşvik etmeye yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.

Türk Japon Vakfı (TJV) ile Japonya'nın Wakayama Valiliği arasında, deprem ve tsunamiye karşı afet önlemleri kapsamında gençlik değişim programlarını teşvik etmeye yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.

İmza töreni, başkent Ankara'daki TJV Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Törende Wakayama Valisi Miyazaki İzumi, Kuşimoto Belediye Başkanı Taşima Katsumasa, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, TJV Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan, TJV Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Emin Özdamar ve Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Korkut Güngen ile çok sayıda katılımcı yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kuşimoto Belediye Başkanı Taşima, Japonya ile Türkiye arasındaki uzun süredir devam eden dostluğa işaret ederek, "Özellikle Türkiye ile Kuşimoto, Ertuğrul Fırkateyni kazası dolayısıyla özel bir bağla birbirine bağlıdır." dedi.

Taşima, her iki ülkenin de geçmişte büyük depremler yaşadığını hatırlatarak, bu sürede Türkiye ve Japonya'nın birbirine yardım ederek afetlere karşı ortak bilinç getirdiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından iki taraf arasında afet önlemleri ve gençlik değişim programlarını kapsayan anlaşma metni imzalandı.

"Kaza sebebiyle başlayan dostluk iki ülkenin yaşadığı afetlerle pekişti"

Törenin kapanış bölümünde ise Wakayama Valisi Miyazaki, iki ülkenin çok iyi ilişkiler kurmuş iki dost ülke olduğunu belirterek, "Ertuğrul Fırkateyni kazasından bu yana Japonya ile Türkiye zor zamanlarda birbirine destek olmuştur." şeklinde konuştu.

İki ülkenin de deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Miyazaki, büyük depremlerde hem Japonya'nın hem de Türkiye'nin birbirine yardım ettiğini ifade etti.

Miyazaki, Wakayama ile Türkiye arasındaki 135 yıllık dostane tarihe dayanarak "afetler" konulu anlaşmanın imzalandığını kaydederek, bu sayede "ilişkilerin güçleneceğine ve dostluğun uzun yıllar devam edeceğine inandıklarını" vurguladı.

Wakayama Valisi Miyazaki, ayrıca eyaletin doğal yapısı, afet bilinci çalışmaları ve kültürel mirası hakkında bir sunum yaptı.

TJV Başkanı Sayan da "Bir kaza sebebiyle başlayan dostluk iki ülkenin yaşadığı birbirini takip eden afetlerle pekişti." diye konuştu.

Wakayama Valiliği ile işbirliğinin odağında, gençlerin olduğunu söyleyen Sayan, "Bu proje ile gençlerimiz karşılıklı ziyaretlerle hem afetler konusunda bilgi sahibi olup bilinçlenecek hem de farklı kültürleri tanıyıp paylaşma ve anlama fırsatı bulacaklar." şeklinde konuştu.

"İki ülke arasındaki dostluk sadece devletler seviyesinde değil"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, doğal afetlerin Japonya ve Türkiye için müşterek bir konu olduğuna dikkati çekerek, "Böylesine zor bir ortamda iki ülke, tıpkı 'Dost kara günde belli olur' atasözünde olduğu gibi karşılıklı yardımlaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Dostluğun kaynağının 135 yıl önce Ertuğrul Firkateyni kazası sırasında yapılan kurtarma çalışmaları olduğunu vurgulayan Katsumata, şöyle devam etti:

"Bu dostluk ilişkisi sadece devletler seviyesinde değil, belediyeler düzeyinde, STK gibi özel kuruluşlar düzeyinde veya Türk Japon Vakfı'nda yapılan çeşitli etkinlikler vesilesiyle inşa edilmiştir."

Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Güngen ise Japonya ile diplomatik ilişkilerin 1924'te tesis edildiğini ancak halkların, mesafeye rağmen tarih boyunca birbirlerine sağlam ilişkilerle bağlı olduklarına dikkati çekti.

Güngen, "Wakayama'daki anıtın duvarlarına kaydedildiği üzere, 'sağlıklarında kurdukları Türk-Japon Dostluğunu onurlu ölümleriyle sonrasız yapan' kutlu şehitlerimizi huzurunuzda bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Doğal Afetler, Sivil Toplum, Diplomasi, Gençlik, Japonya, Güncel, Deprem, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel TJV ve Wakayama'dan Afet İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Maddison’ın Şanssızlık Serisi Devam Ediyor: Yine Sakatlandı Maddison'ın Şanssızlık Serisi Devam Ediyor: Yine Sakatlandı
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile ’’Yola devam’’ dedi Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile ''Yola devam'' dedi

14:14
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
13:59
Enflasyon kontrol altında Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
13:13
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
13:07
Bakan Uraloğlu duyurdu Uçaklarda powerbank kullanılması yasaklanıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda powerbank kullanılması yasaklanıyor
11:17
Yetkililer buna ne diyecek Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
18:55
İsrailli 1000 sanatçıdan Gazze’deki askerlere çağrı: Savaş suçu olan saldırıları durdurun
İsrailli 1000 sanatçıdan Gazze'deki askerlere çağrı: Savaş suçu olan saldırıları durdurun
18:43
Otel çalışanı genç evinde canına kıydı, hem de korkunç bir yöntemle
Otel çalışanı genç evinde canına kıydı, hem de korkunç bir yöntemle
18:41
Tottenham’da 10 yıllık devir bitti Heung-min Son gözyaşlarıyla veda etti
Tottenham'da 10 yıllık devir bitti! Heung-min Son gözyaşlarıyla veda etti
18:29
Formula 1 Macaristan GP’si nefesleri kesti İşte kazanan isim
Formula 1 Macaristan GP'si nefesleri kesti! İşte kazanan isim
18:19
Leroy Sane’den Sacha Boey’e sürpriz telefon
Leroy Sane'den Sacha Boey'e sürpriz telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 14:35:41. #7.11#
SON DAKİKA: TJV ve Wakayama'dan Afet İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.