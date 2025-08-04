TJV ve Wakayama\'dan Afet İşbirliği Anlaşması

Türk Japon Vakfı (TJV) ile Japonya'nın Wakayama Valiliği arasında, deprem ve tsunamiye karşı afet önlemleri kapsamında gençlik değişim programlarını teşvik etmeye yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.

İmza töreni, başkent Ankara'daki TJV Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Törende Wakayama Valisi Miyazaki İzumi, Kuşimoto Belediye Başkanı Taşima Katsumasa, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, TJV Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan, TJV Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Emin Özdamar ve Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Korkut Güngen ile çok sayıda katılımcı yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kuşimoto Belediye Başkanı Taşima, Japonya ile Türkiye arasındaki uzun süredir devam eden dostluğa işaret ederek, "Özellikle Türkiye ile Kuşimoto, Ertuğrul Fırkateyni kazası dolayısıyla özel bir bağla birbirine bağlıdır." dedi.

Taşima, her iki ülkenin de geçmişte büyük depremler yaşadığını hatırlatarak, bu sürede Türkiye ve Japonya'nın birbirine yardım ederek afetlere karşı ortak bilinç getirdiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından iki taraf arasında afet önlemleri ve gençlik değişim programlarını kapsayan anlaşma metni imzalandı.

"Kaza sebebiyle başlayan dostluk iki ülkenin yaşadığı afetlerle pekişti"

Törenin kapanış bölümünde ise Wakayama Valisi Miyazaki, iki ülkenin çok iyi ilişkiler kurmuş iki dost ülke olduğunu belirterek, "Ertuğrul Fırkateyni kazasından bu yana Japonya ile Türkiye zor zamanlarda birbirine destek olmuştur." şeklinde konuştu.

İki ülkenin de deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Miyazaki, büyük depremlerde hem Japonya'nın hem de Türkiye'nin birbirine yardım ettiğini ifade etti.

Miyazaki, Wakayama ile Türkiye arasındaki 135 yıllık dostane tarihe dayanarak "afetler" konulu anlaşmanın imzalandığını kaydederek, bu sayede "ilişkilerin güçleneceğine ve dostluğun uzun yıllar devam edeceğine inandıklarını" vurguladı.

Wakayama Valisi Miyazaki, ayrıca eyaletin doğal yapısı, afet bilinci çalışmaları ve kültürel mirası hakkında bir sunum yaptı.

TJV Başkanı Sayan da "Bir kaza sebebiyle başlayan dostluk iki ülkenin yaşadığı birbirini takip eden afetlerle pekişti." diye konuştu.

Wakayama Valiliği ile işbirliğinin odağında, gençlerin olduğunu söyleyen Sayan, "Bu proje ile gençlerimiz karşılıklı ziyaretlerle hem afetler konusunda bilgi sahibi olup bilinçlenecek hem de farklı kültürleri tanıyıp paylaşma ve anlama fırsatı bulacaklar." şeklinde konuştu.

"İki ülke arasındaki dostluk sadece devletler seviyesinde değil"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, doğal afetlerin Japonya ve Türkiye için müşterek bir konu olduğuna dikkati çekerek, "Böylesine zor bir ortamda iki ülke, tıpkı 'Dost kara günde belli olur' atasözünde olduğu gibi karşılıklı yardımlaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Dostluğun kaynağının 135 yıl önce Ertuğrul Firkateyni kazası sırasında yapılan kurtarma çalışmaları olduğunu vurgulayan Katsumata, şöyle devam etti:

"Bu dostluk ilişkisi sadece devletler seviyesinde değil, belediyeler düzeyinde, STK gibi özel kuruluşlar düzeyinde veya Türk Japon Vakfı'nda yapılan çeşitli etkinlikler vesilesiyle inşa edilmiştir."

Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Güngen ise Japonya ile diplomatik ilişkilerin 1924'te tesis edildiğini ancak halkların, mesafeye rağmen tarih boyunca birbirlerine sağlam ilişkilerle bağlı olduklarına dikkati çekti.

Güngen, "Wakayama'daki anıtın duvarlarına kaydedildiği üzere, 'sağlıklarında kurdukları Türk-Japon Dostluğunu onurlu ölümleriyle sonrasız yapan' kutlu şehitlerimizi huzurunuzda bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.