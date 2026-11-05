TKDK Başkanı Antalyalı, KGTÜ açılış dersinde gençlere projeleriyle başvuruyu önerdi

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin (KGTÜ) 2026-2027 akademik yılı açılış töreni, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

KGTÜ'nün konferans salonunda düzenlenen törende açılış dersi veren Antalyalı, 2011 yılından bu yana hizmet veren TKDK'yı gençlere anlattı, gençlerin projeleriyle kendilerine başvurmasını tavsiye etti.

Konya ve KGTÜ'nün ülkenin tarımsal üretiminde stratejik bir yere sahip olduğunu dile getiren Antalyalı, "Yeni akademik yılın üniversitemiz, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını, bilimsel üretimin, yenilikçi fikirlerin ve ülkemizin tarımsal geleceğine değer katacak başarıların artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Tarımın, teknoloji, bilim, inovasyon, veri, sürdürülebilirlik, enerji ve girişimcilik ile birlikte değerlendirilmesi gereken stratejik bir alan olduğunu anlatan Antalyalı, şunları kaydetti:

"Tarım ve gıda sanayimiz, tarımsal ham maddelerin işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve uluslararası pazarlara sunulması bakımından önemli bir kapasiteye sahip. Ülkemizde malumunuz 83,2 milyar dolarlık bir tarımsal gayri safi hasıla var. Geçen sene 27 milyar dolarlık bir ihracatımız gerçekleşti. 22 milyar dolarlık da bir ithalatımız gerçekleşti. Yaklaşık 5 milyar dolar özellikle gıda tarım ihracatında biz fazla veriyoruz. Dolayısıyla iyi bir konumdayız. Ancak bunu tabii çok daha ileriye taşımamız lazım."

Ülkenin tarımda daha iyi bir konuma gelmesi için el birliğiyle çalışacaklarını belirten Antalyalı, "Biz akademiyi bu işin beyni olarak görüyoruz." dedi.

KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Turan da bugünü yalnızca yeni bir akademik yılın başlangıcı olarak görmediğini vurgulayarak, "Bugün esasında yeni umutların, yeni hayallerin, yeni dostlukların ve belki de henüz farkında olmadığımız büyük başarı hikayelerinin başlangıcına tanık ediyoruz. Çünkü bir üniversitenin kapısından giren her genç yalnızca bir öğrenci değildir. O genç, henüz yazılmamış bir hikayedir. Henüz keşfedilmemiş bir yetenektir ve belki de gelecekte binlerce insanın hayatına dokunacak bir başarının ilk adımıdır. İşte bizim üniversite olarak en büyük sorumluluğumuz bu potansiyeli ortaya çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi olarak eğitimi yalnızca bilgi aktarma faaliyeti olarak görmediklerinin altını çizen Turan, eğitimi bir gencin kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi, öz güven kazanması ve yaşadığı dünyaya değer katabileceği bir insan haline gelmesi olarak gördüklerini bildirdi.