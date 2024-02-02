 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TKDK Kırıkkale İrtibat Ofisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TKDK Kırıkkale İrtibat Ofisi Açıldı

TKDK Kırıkkale İrtibat Ofisi Açıldı

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Ankara İl Koordinatörlüğü bünyesinde Kırıkkale'de irtibat ofisi açtı. Vali Mehmet Makas'ın destekleriyle kurulan ofiste, Kırıkkale'nin TKDK desteklerinden daha fazla yararlanması için proje hazırlama süreçleri ve prosedürleri eğitimi düzenlendi.

02.02.2024 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kırıkkale irtibat ofisi açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Ankara İl Koordinatörlüğü bünyesinde İl Tarım Orman Müdürlüğü binası 1. katta hizmet vermeye başlayan ofisin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Mehmet Makas'ın destekleriyle kuruluş sürecini tamamlayan ofiste, Kırıkkale'nin Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteklerinden daha fazla yararlanmasına katkı sağlamak için 33 kişinin katılımıyla TKDK proje hazırlama süreçleri ve prosedürleri eğitimi düzenlendi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kırıkkale, Ankara, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKDK Kırıkkale İrtibat Ofisi Açıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 15:25:45. #1.11#
SON DAKİKA: TKDK Kırıkkale İrtibat Ofisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement