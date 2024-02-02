TKDK Kırıkkale İrtibat Ofisi Açıldı

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kırıkkale irtibat ofisi açıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Ankara İl Koordinatörlüğü bünyesinde İl Tarım Orman Müdürlüğü binası 1. katta hizmet vermeye başlayan ofisin açılışını gerçekleştirdi.
Vali Mehmet Makas'ın destekleriyle kuruluş sürecini tamamlayan ofiste, Kırıkkale'nin Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteklerinden daha fazla yararlanmasına katkı sağlamak için 33 kişinin katılımıyla TKDK proje hazırlama süreçleri ve prosedürleri eğitimi düzenlendi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmek için Türkiye'ye gelecek. Kremlin Sözcüsü Peskov ziyarette Moskova-Ankara arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile Ukrayna dahil bölgesel konuların ele alınacağını söyledi.
Muş'ta, hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü bir tırın trenle çarpışması sonucu çok sayıda hayvan telef oldu. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan bazı hayvanlar ise çevredekiler tarafından kesildi.
Şeyma Subaşı ile 3 gün 3 gece düğün yaptıktan 5 ay sonra boşanan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, yeni bir aşka yelken açtı.
İstanbul Sultangazi'de evlenmek için para bulamadıklarını bahane eden bir çift, tabancayla bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheliler polise teslim edildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Erkan B.'nin Pişkin'i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.'nin babasının Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu ve iki kişinin birbirlerini bu sebeple tanıdığı belirlendi.
İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, Aydın'a götürülerek son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili konuşan bir komşu, zanlının cinayetin ardından cep telefonundan Erge'nin kızını arayarak "Baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara" dediğini söyledi.
Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi, 30,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Son Dakika › Güncel › TKDK Kırıkkale İrtibat Ofisi Açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?