TKH'den NATO Gözaltılarına Tepki

(ANKARA) - Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Ankara'da NATO zirvesi öncesi yapılan gözaltılara tepki göstererek "Ev baskınlarını 'terörle' mücadele kılıfıyla sunmak inandırıcı değildir. NATO zirvesi öncesi 'NATO'ya hayır' diyenleri susturma operasyonu olduğu açıktır. Gözaltılar ve ev baskınları derhal son bulmalıdır" dedi.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde ilan edilen eylem yasağının ardından düzenlenen operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı.

TKH, sosyal medya üzerinden gözaltılara tepki gösterdi. TKH, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gözaltılar ve ev baskınları derhal son bulmalıdır."

12 Eylül rejimi geri dönmüştür. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi İçişleri Bakanlığı talimatı ile Emniyet ve Jandarma tarafından yapılan ev baskınlarıyla 209 kişinin gözaltına alınmasının hukuk devletinde yeri yoktur. Herhangi bir protesto dahi gerçekleşmemişken, gerçekleşmeyen bir ihtimal üzerinden ev baskınları yapılması, cunta rejimlerini aratmamaktadır.

Gösteri, yürüyüş, açıklama, miting gibi her türlü demokratik toplantı ve gösteri hakkı anayasal güvence altındayken, yapılan ev baskınları ve gözaltılar anayasanın bir kez daha ayaklar altına alınması, kişi hak ve hürriyetinin sınırlandırılması, henüz gerçekleşmese bile düşünce ve kanaat özgürlüğünün ortadan kaldırılmasıdır. Bu açıkça demokrasiye aykırı olduğu gibi anayasaya karşı da bir suçtur.

"NATO, EMPERYALİZMİN DÜNYA ÇAPINDAKİ SİLAHLI GÜCÜDÜR VE PATRONU ABD'DİR"

Ev baskınlarını 'terörle' mücadele kılıfıyla sunmak ise inandırıcı değildir. NATO zirvesi öncesi 'NATO'ya hayır' diyenleri susturma operasyonu olduğu açıktır. Kırmızı halılarla Gazze kasabı Netanyahu'nun dostu Trump'ı karşılamak için ev baskınlarında 9 yaşındaki çocukları bile gözaltına almaya kadar işi vardırmışlardır. Bir kez daha belirtiriz ki; NATO, emperyalizmin dünya çapındaki silahlı gücüdür ve patronu ABD'dir. 'Trump'ı ağırlamak adına' kendi yurttaşlarının evlerini basmak ise AKP iktidarının kimin dostu olduğunu göstermeye yeter de artar bile. Gözaltılar ve ev baskınları derhal son bulmalıdır."