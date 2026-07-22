TKP'den ABD'nin İran Saldırılarına Tepki - Son Dakika
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TKP'den ABD'nin İran Saldırılarına Tepki

22.07.2026 16:17
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TKP, Türkiye'nin İran'a karşı saldırganlığın bir parçası olmaması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - TKP, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemiz hiçbir biçimde, doğrudan veya dolaylı olarak İran'a dönük saldırganlığın bir parçası haline getirilmemelidir. İran'a dönük emperyalist saldırganlık durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP), sosyal medya hesabından, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırıların, sivil altyapıyı ve yerleşim yerlerini hedef aldığı belirtilen açıklamada, savaşın ağır bedelinin İran halkına ödetildiği kaydedildi.

Açıklamada, İran'ın günlerdir saldırı altında olduğu, İran'a dönük emperyalist saldırganlığın durdurulması gerektiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"Trump, İran'ın kendisini savunması karşısında 'bedelini katbekat ödeyecekler', 'Saddam Hüseyin'e yaptıklarımızı onlara da yapacağız' diye tehditler savururken, bir yandan da ülkenin diz çökmemesi karşısında topyekün bir savaş için bölgedeki askeri varlığını artırmaya devam ediyor. Müzakereler sürüyor dense de çokuluslu tekellerin ve sermaye sınıfının karlarının dış politikaya yön verdiği bir düzende ateşkesten ya da barıştan söz edilemeyeceği, verilen sözlerin tutulmayacağı bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır."

"NATO ZİRVESİNİN HIZLA SONUÇLARINI VERDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin hızla sonuçlarını vermeye başladığını görüyoruz. NATO'nun yönünü Orta Doğu'ya çevirmesi, İran'a dönük saldırganlığın NATO'nun merkezi gündemine dönüşmesi başta İran olmak üzere bölge halkları için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye'nin resmi olarak İran savaşının bir tarafı haline getirilmek istenmesi, ülkemizin güneyinde NATO'ya bağlı bir kolordu kurulması planı ve AKP iktidarının Yeni-Osmanlıcılık macerasıyla bölgenin yağma ve talanına ortak olma girişimleri ülkemizi ve halkımızı sıcak çatışmaların içine çekecek bir felakete sürükleme olasılığını artırmıştır.

"ÜLKEMİZ SALDIRGANLIĞIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRİLMEMELİDİR"

AKP iktidarını bir kez daha uyarıyoruz. Ülkemiz hiçbir biçimde, doğrudan veya dolaylı olarak İran'a dönük saldırganlığın bir parçası haline getirilmemelidir. İran'a dönük emperyalist saldırganlık durdurulmalıdır. Türkiye Komünist Partisi bu emperyalist barbarlık karşısında, İran halkının yanında durmaya devam edecektir. ve bir kez daha hatırlatıyoruz: Örgütsüz kalmış bir ülke, savunmasını ve egemenliğini ayakta tutacak kaynaklardan yoksun demektir. Ülkemizin güvenliğini sağlamanın tek gerçekçi yolu halkın örgütlü mücadelesidir."

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Türkiye, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKP'den ABD'nin İran Saldırılarına Tepki - Son Dakika

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