TKP'den İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki: Siyaset Alanı Daraltılıyor

(ANKARA)- Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tutuklamanın hiçbir meşruiyeti yoktur. Operasyonun amacı, siyaset alanını daraltmak, bundan sonraki benzer müdahaleler için kapıyı ardına kadar açmaktır. Operasyonun amacının bu kadar net olması, Türkiye'de giderek derinliği artmakta olan ciddi bir yönetme krizinin varlığını ortadan kaldırmamaktadır" açıklamasını yaptı.

TKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İktidarın genel oy hakkını ortadan kaldırmak için başlattığı yeni operasyon, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile yeni bir evreye girdi. Bu tutuklamanının hiçbir meşruiyeti yoktur. Tutuklama gerekçesi yolsuzluk olsa bile, AKP döneminin bütün siyasi operasyonlarında olduğu gibi, bu süreçte de arkaplandaki dekorun önemi bulunmamaktadır. Operasyonun amacı, siyaset alanını daraltmak, bundan sonraki benzer müdahaleler için kapıyı ardına kadar açmaktır. Operasyonun amacının bu kadar net olması, Türkiye'de giderek derinliği artmakta olan ciddi bir yönetme krizinin varlığını ortadan kaldırmamaktadır. Türkiye'de mevcut sistemin kurumları ve temel aktörleri arasında yaşanan gerilim, sürtünme ve pazarlıklar, bugün yargılama sürecinin kendisi ve onun iktidar medyasına yansıması sırasında apaçık bir biçimde görülmüştür. Türkiye, uluslararası alanda sürmekte olan derin sarsıntılara da bağlı olarak, iktidarıyla, muhalefetiyle, kurumlarıyla ciddi bir karmaşa yaşamaktadır.

Türkiye Komünist Partisi, bu gelişmelerin kapitalist düzenin temellerini etkileyecek ekonomik, siyasal, toplumsal gelişmeleri tetikleme olasılığını elbette hesaba katmaktadır. Bu nedenle, emekçi halkın çaresizlik içinde düzen partilerinin sayısız hizbi arasındaki rekabetin arasına sıkışmaması için bağımsız ve devrimci bir hattın örgütlenmesi hedefini güncel ve yakıcı bir görev olarak vurgulama ihtiyacı hissediyoruz. Bir yandan seçme ve seçilme hakkının gaspına ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük bir oldu bittiye karşı direncin artması için kararlı bir tutum alırken, diğer yandan da toplumun daha geniş bir kesiminin hizip çatışmaları, örtülü pazarlık ve hesapların hipnoz etkisinden çıkması için mücadele edeceğiz. Sevindirici olan, bu ikili görevi aynı anda yerine getirmeye başlayan halk kesimlerinin güçlenmesi ve çoğalmasıdır. Bu çizginin adresi olan Türkiye Komünist Partisi, kararlı, sorumlu ve devrimci tutumunu sürdürmeye devam edecektir."